البنك المركزي يطرح أذون خزانة بـ 645 مليون يورو

أعلن البنك المركزي المصري عن طرح أذون خزانة لأجل 364 يوما مقومة باليورو بقيمة إجمالية 645 مليون يورو .



ولجأ البنك المركزي لطرح تلك الاذون نيابة عن وزارة المالية لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة هذا العام والمقدرة بما يتراوح 4 و 5 مليارات دولار خلال العام المالي الجاري بحسب تصريحات سابقة للدكتور محمد معيط وزير المالية .



وكشف البنك المركزي المصري عن طرحه لاذون خزانة باليورو قد جرى طرحها في أغسطس الماضي بقيمة 600 مليون يورو .



وسجل جملة الاكتتابات على الطرح نحو 626 مليون يورو من 20 مستثمر أجنبي .

وبلغ متوسط وأعلي سعر الفائدة علي ذلك الطرح 4% مقابل 3.99% كأدني عائد فائدة مقبول.

وبلغ إجمالي الطلبات المقدمة من المستثمرين نحو 25 طلبا للاكتتاب بقيمة 806 مليون يورو.