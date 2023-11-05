عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البنك المركزي يطرح أذون خزانة بـ 645 مليون يورو

صدى البلد

أعلن البنك المركزي المصري عن طرح أذون خزانة لأجل 364 يوما مقومة باليورو بقيمة إجمالية 645 مليون يورو .

txt

80 جنيها دفعة واحدة.. تحرك جديد في أسعار الذهب

txt

بعد قرار المركزي.. تعرف على شهادات الادخار الأعلى فائدة في البنوك


ولجأ البنك المركزي لطرح تلك الاذون نيابة عن وزارة المالية لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة هذا العام والمقدرة بما يتراوح 4 و 5 مليارات دولار خلال العام المالي الجاري بحسب تصريحات سابقة للدكتور محمد معيط وزير المالية .


وكشف البنك المركزي المصري عن طرحه لاذون خزانة باليورو قد جرى طرحها في أغسطس الماضي بقيمة 600 مليون يورو .


وسجل جملة الاكتتابات على الطرح نحو 626 مليون يورو من 20 مستثمر أجنبي .
وبلغ متوسط وأعلي  سعر الفائدة علي ذلك الطرح 4% مقابل 3.99% كأدني عائد فائدة مقبول.
وبلغ إجمالي الطلبات المقدمة من المستثمرين نحو 25 طلبا للاكتتاب بقيمة 806 مليون يورو.

البنك المركزي المصري طرح أذون خزانة اليورو وزارة المالية الموازنة العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه كاملة| تطور عاجل في سعر الذهب الآن.. وعيار 21 مفاجأة

أحلى من الجمعية| البنك الأهلي يطرح شهادة جديدة.. والفوائد شهرية

انتقام السماء| إسرائيل تستخدم ثاني أكبر قنبلة بترسانتها في جباليا.. والنيران تلتهم قاعدة نفطية للجيش الأمريكي

الصعايدة يودعون رمسيس.. حكاية أضخم محطة قطارات في مصر| الافتتاح اليوم

مفاجأة غير سعيدة تنتظر تجار الدولار في السوق السوداء

سعر الذهب اليوم 5-11-2023 في محلات الصاغة

عاجل|مصر ترفض إجلاء رعايا أجانب بعد رفض إسرائيل نقل جرحى من مستشفيات غزة

أسعار تذاكر المترو والقطارات والنقل العام الآن بعد زيادة البنزين|مفاجأة سارة

ترشيحاتنا

العلاقات عند الصفر.. روسيا تكشف عن ردها بشأن تدخل أمريكا في شئونها

مصر وتركيا تتفقان على حتمية إنهاء الوضع المأساوي في غزة بأسرع وقت ممكن

برلماني: مصر تواصل دورها المحوري في حل الأزمة الفلسطينية

زيادة أسعار البنزين.. فوائد تحويل سياراتك للعمل بالغاز

أخطر لحظات بتاريخ المنظمة| صحيفة أمريكية: "الأمم المتحدة" تعيش فوضى وخراب غير مسبوقة.. والسبب حرب غزة

ماذا يحدث داخل أمريكا.. غضب كبير في الخارجية والبيت الأبيض من بايدن


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليست كوميديا سوداء.. مقطع فيديو لمسعفين من غزة يثير الجدل.. شاهد

تفاصيل اجتماع نص الليل في الزمالك| توقيت رحيل اوسوريو ومن البديل

الفرعون ضد البلدوزر.. محمد صلاح يطارد هالاند على أكثر من لقب

أحلى من الجمعية| البنك الأهلي يطرح شهادة جديدة.. والفوائد شهرية

فيديو

غضب عربي.. ابن كيم كارداشيان يتنكر في هيئة أطفال غزة.. فيديوجراف

من عمق الألم ينشرون الفرحة.. مقطع فيديو لمجموعة أطفال فلسطينيين داخل مدرسة

أنا بشرف بلدي.. بيومي فؤاد يوجه رسالة نارية لـ محمد سلام

رجال بأجساد الصغار.. مقطع فيديو مؤثر لطفل فلسطيني يروي ما حدث لمنزله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى قلب الموازين العسكرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ