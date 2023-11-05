80 جنيها دفعة واحدة.. تحرك جديد في أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاحد 5-11-2023، في منتصف التعاملات، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.
وصعد سعر الجنيه الذهب اليوم من 20,560 جنيها إلى 20,640 جنيه بارتفاع بلغ 80 جنيها
سعر الذهب عالميا
واستقر سعر الذهب عالميا اليوم الأحد 5-11-2023، على تراجع أمس ووصل إلى مستوى 1993 دولارا بعد أن كسر حاجز 2000 دولار للأونصة الأيام الماضية.
سعر الذهب عيار 21
وصل سعر الذهب عيار 21 إلى بيع 2,560 شراء 2,580
سعر الذهب عيار 18
وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى بيع 2,194 شراء 2,211
سعر الذهب عيار 24
وسجل سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرا بيع 2,926 شراء 2,949
أسعار الذهب اليوم
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|أسعار الذهب عيار 24
|بيع 2,926 شراء 2,949
|أسعار الذهب عيار 22
|بيع 2,682 شراء 2,703
|أسعار الذهب عيار 21
|بيع 2,560 شراء 2,580
|أسعار الذهب عيار 18
|بيع 2,194 شراء 2,211
|أسعار الذهب عيار 14
|بيع 1,707 شراء 1,720
|أسعار الذهب عيار 12
|بيع 1,463 شراء 1,474
|الاونصة
|بيع 90,990 شراء 91,701
|سعر الجنيه الذهب اليوم
|بيع 20,480 شراء 20,640
|الكيلو
|بيع 2,925,714 شراء 2,948,571
تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 0.2 % خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس السبت، بينما تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 0.7% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضية.
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