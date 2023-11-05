80 جنيها دفعة واحدة.. تحرك جديد في أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاحد 5-11-2023، في منتصف التعاملات، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.

وصعد سعر الجنيه الذهب اليوم من 20,560 جنيها إلى 20,640 جنيه بارتفاع بلغ 80 جنيها

سعر الذهب عالميا

واستقر سعر الذهب عالميا اليوم الأحد 5-11-2023، على تراجع أمس ووصل إلى مستوى 1993 دولارا بعد أن كسر حاجز 2000 دولار للأونصة الأيام الماضية.

سعر الذهب عيار 21

وصل سعر الذهب عيار 21 إلى بيع 2,560 شراء 2,580

سعر الذهب عيار 18

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى بيع 2,194 شراء 2,211

سعر الذهب عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرا بيع 2,926 شراء 2,949

أسعار الذهب اليوم

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري أسعار الذهب عيار 24 بيع 2,926 شراء 2,949 أسعار الذهب عيار 22 بيع 2,682 شراء 2,703 أسعار الذهب عيار 21 بيع 2,560 شراء 2,580 أسعار الذهب عيار 18 بيع 2,194 شراء 2,211 أسعار الذهب عيار 14 بيع 1,707 شراء 1,720 أسعار الذهب عيار 12 بيع 1,463 شراء 1,474 الاونصة بيع 90,990 شراء 91,701 سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 20,480 شراء 20,640 الكيلو بيع 2,925,714 شراء 2,948,571

تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 0.2 % خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس السبت، بينما تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 0.7% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضية.

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