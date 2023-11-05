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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

80 جنيها دفعة واحدة.. تحرك جديد في أسعار الذهب

ذهب
ذهب

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاحد 5-11-2023، في منتصف التعاملات، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.

وصعد سعر الجنيه الذهب اليوم من 20,560 جنيها إلى 20,640 جنيه بارتفاع بلغ 80 جنيها

سعر الذهب عالميا

واستقر سعر الذهب عالميا اليوم الأحد 5-11-2023، على تراجع أمس ووصل إلى مستوى 1993 دولارا بعد أن كسر حاجز 2000 دولار للأونصة الأيام الماضية.

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تراجع 8 جنيهات للكيلو.. سعر الدواجن اليوم الأحد في الأسواق

سعر الذهب عيار 21

وصل سعر الذهب عيار 21 إلى بيع 2,560 شراء 2,580

سعر الذهب عيار 18

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى بيع 2,194 شراء 2,211

سعر الذهب عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرا بيع 2,926 شراء 2,949

أسعار الذهب اليوم 

 

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
أسعار الذهب عيار 24بيع 2,926 شراء 2,949
أسعار الذهب عيار 22بيع 2,682 شراء 2,703
أسعار الذهب عيار 21بيع 2,560 شراء 2,580
أسعار الذهب عيار 18بيع 2,194 شراء 2,211
أسعار الذهب عيار 14بيع 1,707 شراء 1,720
أسعار الذهب عيار 12بيع 1,463 شراء 1,474
الاونصةبيع 90,990 شراء 91,701
سعر الجنيه الذهب اليومبيع 20,480 شراء 20,640
الكيلوبيع 2,925,714 شراء 2,948,571

تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 0.2 % خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس السبت، بينما تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 0.7% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضية.

 

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