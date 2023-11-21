صدمة لمستخدمي التطبيق الشهير| انتهاء إعفاء "إنستا باي" من رسوم التحويل.. وهذا موعد التنفيذ

في خطوة مفاجئة، أعلن تطبيق إنستا باي InstaPay Egypt عن نية فرض رسوم على تحويل الأموال اعتبارًا من نهاية ديسمبر المقبل، وذلك بعد انتهاء مهلة الإعفاء المؤقت التي كان يتمتع بها التطبيق. يأتي هذا القرار بعد صدور قرار من البنك المركزي المصري في ديسمبر الماضي، يفرض سريان القرارات التي تعزز الشمول المالي.

القرارات السابقة

وفي سياق الشمول المالي، أصدر البنك المركزي قرارًا بإعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات لخدمات التحويلات البنكية الفردية عبر القنوات الإلكترونية (الإنترنت والموبايل البنكي) بالجنيه المصري لمدة عام، تبدأ من 1 يناير وتنتهي في 31 ديسمبر 2023. ومن بين الخدمات التي استفاد منها العملاء كانت التحويلات اللحظية من خلال المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية (IPN)، والتي تعد مشروعًا استراتيجيًا أطلقه البنك المركزي في إبريل 2022.

