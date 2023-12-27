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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو| مفاجأة في أسعار الذهب والدولار.. ترحيب فلسطيني بالمبادرة المصرية لوقف إطلاق النار في غزة

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي

فلسطين ترحب بالمبادرة المصرية المعدلة لوقف إطلاق النار فى غزة

ذروة الموجة الباردة غدًا.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالةالطقس أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية، لكن هناك نشاط للرياح يساعد على زيادة الاحساس بالبرودة، موضحة أن الأجواء مائلة للبرودة على شمال البلاد، مائلة للحرارة على جنوب البلاد نهارًا، تكون باردة على معظم محافظات الجمهورية.

فلسطين ترحب بالمبادرة المصرية المعدلة لوقف إطلاق النار فى غزة

رحب محمد أشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، بالمبادرة المصرية المعدلة لوقف إطلاق النار في غزة، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية”، في نبأ عاجل.

 

إنجازات غير مسبوقة.. المتحدث باسم الصحة يرصد جهود الدولة لتطوير المنظومة| فيديو
 قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الهدف الأساسي للقيادة السياسية هو توفير حياة كريمة للمواطن المصري، والتي تشمل العيش بصحة جيدة، متابعًا أن المبادرات الرئاسية الصحية أصبحت منهج حياة لحين اكتمال منظومة التأمين الصحي الشامل.


مستشار الرئيس الفلسطيني: 70% من ضحايا عدوان الاحتلال على غزة أطفال وكبار سن
شن محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، هجوما حادا على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن العدوان الصهيوني يشن حرب إبادة على الفلسطينيين. 

 

حزب الله يستهدف مركزا عسكريا إسرائيليا بالموقع البحري.. تفاصيل

قال أحمد سنجاب، مراسل القاهرة الإخبارية، إن حزب الله استهدف مركزا عسكريا إسرائيليا بالموقع البحري.

 

شعبة الذهب: الطلب المتزايد على المعدن الأصفر يزيد ارتفاعه لقلة المعروض
قال وائل شهبون، المستشار الاقتصادي لشعبة الذهب، إنه عندما يكون هناك تجاوب  مع السعر العالمي للذهب وينخفض، تجد الكثيرون يبيعون، وبالتالي ينخفض السعر أكثر، والعكس صحيح.

وأضاف وائل شهبون، المستشار الاقتصادي لشعبة الذهب، خلال حواره ببرنامج “صباح الورد” المذاع عبر فضائية “ten”، أن محفظة الاستثمار فى الذهب مختلفة عن باقي أنواع الاستثمار الأخرى، موضحا: “المستثمر المصري يتعامل بشكل مختلف مع أسعار الذهب، حيث إنه يخاف يخسر أكثر فينزل يبيع، وبالتالي يخلق ضغطا على السوق أكثر انخفاضا والسعر ينخفض”.

 

شاهد.. لحظة استقبال الرئيس السيسي للعاهل الأردنى بمطار القاهرة

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، قبل قليل  العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، بمطار القاهرة.

ويلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني لبحث التطورات في غزة وسبل وقف إطلاق النار بالقطاع.
 

بعد تدشين مرحلة جديدة.. ما تريد معرفته عن أكبر مشروع تخزين للمنتجات الغذائية|فيديو

كشفت الدكتورة هبة السيد، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية لشئون الاستثمار، تفاصيل تدشين مرحلة جديدة لـ أكبر مشروع تخزين للمنتجات الغذائية باستثمارات 1.5 مليار جنيه.

 

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 27 ديسمبر 2023
استعرضت الإعلامية داليا أيمن، تقريرًا مفصلًا عن أسعار  الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 27 ديسمبر 2023، وذلك خلال تقديمها برنامج "صباح البلد"، عبر فضائية "صدى البلد".
  أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم 
 سعر الدولار اليوم  

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

سعر اليورو
سعر اليورو 34.08 جنيه للبيع، و 33.96 جنيه للشراء

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فلسطين ترحب بالمبادرة المصرية المعدلة لوقف إطلاق النار فى غزة

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