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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فلسطين ترحب بالمبادرة المصرية المعدلة لوقف إطلاق النار فى غزة

غزة
غزة

رحب محمد أشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، بالمبادرة المصرية المعدلة لوقف إطلاق النار في غزة، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية”، في نبأ عاجل.

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وأكد محمد أشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، أن العالم يدرك أن القضية الفلسطينية وعذابات الشعب الفلسطيني لم تبدأ في 7 أكتوبر أو قبلها مباشرة أو بعدها، فالشعب الفلسطيني عبر عذابات كثيرة وسنوات طويلة في ظل الاحتلال الغاشم.

وأضاف أنه في العام 1948 تم هدم 531 قرية وبلدة وسويت بالأرض، وتم تهجير 950 ألف فلسطيني ما زالوا في مخيمات اللاجئين إلى يومنا هذا، و65% من سكان قطاع غزة هم من لاجئي 1948.

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