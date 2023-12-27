مستوطنات يهودية في غزة.. نائب إسرائيلي يدعو لاحتلال القطاع وتحويل «الشفاء» لمتحف

سلط تقرير نشرته صحيفة هآرتس العبرية، الضوء علي دعوات نائب في الكنيست الإسرائيلي ينتمي لليمين المتطرف إلي بناء مستوطنات في شمال قطاع غزة.

وقال تقرير هآرتس، نقلًا عن النائب المتطرف “خذوا كل ما يقع شمال نهر غزة، حتى مجتمع نتيف هعسارة اليهودي. هذا القسم الشمالي بأكمله، صباح الغد، سيشكل مجتمعًا يهوديًا جديدًا".

وقال النائب تزيفكا فوجيل: "من يريد أن يبقى مستشفى الشفاء كمتحف فهو موضع ترحيب".

وأضاف النائب الإسرائيلي من اليمين المتطرف، اليوم الأربعاء، إنه لكي تنجح إسرائيل في الحرب ضد حماس، يجب عليها الاستيلاء على المستوطنات اليهودية في شمال قطاع غزة وإنشاءها.