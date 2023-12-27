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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حزب الله يستهدف مركزا عسكريا إسرائيليا بالموقع البحري.. تفاصيل

حزب الله
حزب الله

قال أحمد سنجاب، مراسل القاهرة الإخبارية، إن حزب الله استهدف مركزا عسكريا إسرائيليا بالموقع البحري.

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وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك قصفا إسرائيليا مكثفا استهدف حدود لبنان الجنوبية.

وأعلن حزب الله عن مقتل أحد عناصره إثر القصف على بنت جبيل جنوبي لبنان، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وأعلن "حزب الله" عن استهداف تجمع لجنود الاحتلال في محيط موقع بركة ريشا، حيث شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية، أمس، سلسلة من الغارات الجوية العنيفة على عدد من البلدات في جنوب لبنان.

أحمد سنجاب الاحتلال الأوضاع في غزة الطائرات الحربية الطائرات الحربية الإسرائيلية القاهرة الإخبارية العاهل الأردني

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