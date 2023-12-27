حزب الله يستهدف مركزا عسكريا إسرائيليا بالموقع البحري.. تفاصيل

قال أحمد سنجاب، مراسل القاهرة الإخبارية، إن حزب الله استهدف مركزا عسكريا إسرائيليا بالموقع البحري.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك قصفا إسرائيليا مكثفا استهدف حدود لبنان الجنوبية.

وأعلن حزب الله عن مقتل أحد عناصره إثر القصف على بنت جبيل جنوبي لبنان، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وأعلن "حزب الله" عن استهداف تجمع لجنود الاحتلال في محيط موقع بركة ريشا، حيث شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية، أمس، سلسلة من الغارات الجوية العنيفة على عدد من البلدات في جنوب لبنان.