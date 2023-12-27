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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

مستشار الرئيس الفلسطيني: 70% من ضحايا عدوان الاحتلال على غزة أطفال وكبار سن

غزة
غزة

شن محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، هجوما حادا على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن العدوان الصهيوني يشن حرب إبادة على الفلسطينيين. 

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وأضاف مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، في تصريحات تلفزيونية لقناة القاهرة الإخبارية، مساء اليوم الأربعاء، أن 70% من ضحايا العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة من الأطفال وكبار السن.

وتابع محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، أن اولويتنا وقف العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، مستدركا أن لغة المصالح هى افضل طريقة لإنهاء الأزمة الحالية.
 

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