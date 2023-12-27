إنجازات غير مسبوقة.. المتحدث باسم الصحة يرصد جهود الدولة لتطوير المنظومة| فيديو

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الهدف الأساسي للقيادة السياسية هو توفير حياة كريمة للمواطن المصري، والتي تشمل العيش بصحة جيدة، متابعًا أن المبادرات الرئاسية الصحية أصبحت منهج حياة لحين اكتمال منظومة التأمين الصحي الشامل.



وأضاف “عبد الغفار”، خلال حواره ببرنامج “8 الصبح”، المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، اليوم الأربعاء، أن اليوم يحدث تغيير لمفهوم الصحة في مصر، مؤكدًا أن المجتمع غير الصحيح لا يستطيع أن يحيى حياة كريمة.



ولفت المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أن مبادرة القضاء على فيروس “سي” تعد من أهم المشروعات الصحية، حيث حصلت مصر على شهادة عالمية ذهبية كأول دولة على مستوى العالم للوصول إلى هذه المرحلة في القضاء على فيروس سي.



وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة أن هذا حدث العام من وجهة نظره، وأن هناك الكثير من الإنجازات الأخرى التي شهدها قطاع الصحة، مشيرًا إلى أن التأمين الصحي الشامل حاليًا يشمل 6 محافظات وسيضم 6 محافظات أخرى في عام 2024.

