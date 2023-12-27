بعد تدشين مرحلة جديدة.. ما تريد معرفته عن أكبر مشروع تخزين للمنتجات الغذائية|فيديو

كشفت الدكتورة هبة السيد، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية لشئون الاستثمار، تفاصيل تدشين مرحلة جديدة لـ أكبر مشروع تخزين للمنتجات الغذائية باستثمارات 1.5 مليار جنيه.



وقالت “السيد”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح"، المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، اليوم الأربعاء، إن هذا المشروع أحد محاور البنية الأساسية التي تساعد على توصيل المنتجات للمستهلك بسعر مناسب وجودة مناسبة وتوزيع جغرافي ملائم.

وأوضحت أن المستودعات الاستراتيجية هي أحد المشروعات التي تقوم بمشاركة القطاع الخاص.



وأضافت معاون وزير التموين والتجارة الداخلية لشئون الاستثمار، أن المستودعات تستهدف تخزين كل السلع الأساسية للمنظومة التموينية، لافتة إلى أنها تعمل على تقليل الهدر وضمان التخطيط المستقبلي الجيد للاستهلاك من السلع الأساسية.

