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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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كاتب صحفي: مصر تسعى لتصبح مركزًا إقليميًا عالميًا لصناعة الدواء

أرشيفية
أرشيفية

قال محمد عز الدين، الكاتب الصحفي، إن الصناعة المصرية متطورة في قطاع الدواء ولها أسواق تصدير كبيرة، إلا أنه كان يوجد حلقات مفقودة بين التنسيق لتوفير كافة المستلزمات في الوقت نفسه وأن يكون في فرص أكبر للشركات المصرية؛ لافتًا إلى أن اجتماع رئيس الوزراء جاء للتنسيق وربط كافة الحلقات ببعضها.
 

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وأضاف “عز الدين” خلال حواره ببرنامج “صباح البلد”، من تقديم الإعلامية فاتن عبدالمعبود، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، اليوم الأربعاء، أن ذلك يأتي في سبيل خدمة المواطن المصري وتوفير كافة أشكال الدواء، وزيادة تصنيع بعض الأصناف المحلية التي أثبتت جودة عالمية.
 

وتابع محمد عز الدين، الكاتب الصحفي أن هذا الاجتماع يتماشى أيضًا مع خطط الدولة والمبادرات الرئاسية الصحية المتعددة، مؤكدًا أن مصر كان لديها إصرار كبير في القضاء على فيروس سي.

الدواء رئيس الوزراء فاتن عبد المعبود صدى البلد فيروس سي مصر

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