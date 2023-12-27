كاتب صحفي: مصر دعمت القضية الفلسطينية عبر 3 مسارات| شاهد

قال محمد عز الدين، الكاتب الصحفي، إن الوقفة المصرية الصلبة بجاور الأشقاء الفلسطينيين كان لها أثر كبير بإخراج بعض القادة من المنطقة الرمادية وتغيير شكل الاهتمام بالحرب على قطاع غزة والقضية الفلسطينية.



وأضاف “عز الدين” خلال حواره ببرنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، من تقديم الإعلامية فاتن عبد المعبود، اليوم الأربعاء، أن الجهود المصرية استطاعت تغيير الصورة الإعلامية المزيفة التي نشرتها وسائل الإعلام الإسرائيلية.



و أشار محمد عز الدين، الكاتب الصحفي إلى أن اليوم بفضل الجهود المصرية أصبح هناك استدامة في إدخال المساعدات والوقود والغاز لقطاع غزة، لافتًا إلى أن مصر حرصت وأصرت على إدخال المساعدات من خلال إصلاح الطريق بعد قصفه من الجانب الإسرائيلي.

