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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حدد هدفك واشتغل عليه.. 4 نصائح تهمك قبل بداية 2024

أرشيفية
أرشيفية

قدم الدكتور أحمد علام، خبير العلاقات الأسرية، عددًا من النصائح المهمة قبل بدء العام الجديد 2024.

وقال “علام” خلال حواره ببرنامج “صباح البلد”، منتقديم داليا أيمن، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، إن ماحدث في العام الماضي من مواقف يجب أن يتعلم منها الإنسان ويكتسب منها خبرة، ولا يجب أن يقف عندها ويترك حاضره، متابعًا: “لو مرينا بأحزان احنا مطالبين ان احنا نعيش ونعمر ونكمل”.
 

وأضاف  أحمد علام، خبير العلاقات الأسرية أن التفكير الزائد في الماضي يجعل الحياة سوداء أمام الإنسان، ولذلك يجب أن يستبدل الشخص أفكاره السيئة بأفكار إيجابية تساعده، معقبًا أن  التفكير الزائد قد ينتج عن وجود فراغ كبير في حياة الشخص لذلك يجب أن يشغل الإنسان حياته بما يفيده.

وأكد أن الإنسان يجب أن يحيط نفسه بأشخاص لهم نزعة إيجابية في التفكير، لافتًا إلى أنه لتحقيق الأهداف يجب المرور بأكثر من محاولة والتعلم من الأخطاء حتى يتم الوصول في نهاية الأمر للهف المرجو.

تقنية الفار العلاقات الأسرية صباح البلد صدى البلد التفكير الزائد

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