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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شعبة الذهب: الطلب المتزايد على المعدن الأصفر يزيد ارتفاعه لقلة المعروض

الذهب
الذهب

قال وائل شهبون، المستشار الاقتصادي لشعبة الذهب، إنه عندما يكون هناك تجاوب  مع السعر العالمي للذهب وينخفض، تجد الكثيرون يبيعون، وبالتالي ينخفض السعر أكثر، والعكس صحيح.

وأضاف وائل شهبون، المستشار الاقتصادي لشعبة الذهب، خلال حواره ببرنامج “صباح الورد” المذاع عبر فضائية “ten”، أن محفظة الاستثمار فى الذهب مختلفة عن باقي أنواع الاستثمار الأخرى، موضحا: “المستثمر المصري يتعامل بشكل مختلف مع أسعار الذهب، حيث إنه يخاف يخسر أكثر فينزل يبيع، وبالتالي يخلق ضغطا على السوق أكثر انخفاضا والسعر ينخفض”.

وتابع وائل شهبون، المستشار الاقتصادي لشعبة الذهب: “لا يوجد سيولة دولارية من أجل القدرة على الاستيراد والسكان يعانون من نقص فى المعروض وكان يوجد ارتفاع في حجم الطلب، والقرار إذا استطاع توفير معروض أتي من الخارج بدون الضرورة لتوفير سيولة دولارية للاستيراد، وهذا استطاع توفير حجم معروض جيد”.

وائل شهبون المستشار الاقتصادي لشعبة الذهب شعبة الذهب الذهب السعر العالمي للذهب المستثمر المصرى

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