عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هل ستصل أسعار الذهب إلى 4000 جنيه للجرام؟.. شعبة الذهب ترد

الذهب
الذهب

توقع سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب، أن أسعار الذهب في مصر سوف تصل إلى 4000 جنيه للجرام ، مشيرا الى أن هناك شقين لارتفاع الأسعار للذهب ، الشق الأول نحن نتحدث عن تحركات عالمية في سوق غير مستقر ، حيث أن أى احداث مثل الحروب ترتفع أسعار الذهب بشكل تلقائي .

وأضاف، إمبابي ، خلال حواره ، مع الإعلامي أحمد مصطفي ، ببرنامج "باب العاصمة " المذاع عبر شاشة قناة ten ، أن أوقية الذهب أصيح سعرها فوق الـ 2000 جنيه بشكل ثابت وبالتالي لن يتحرك  السعر للأوقية تحت هذا الرقم ولكن الأسعار ستكون فوق الـ 2000 جنيه ، رغم نزول أسعار الذهب الفترة الماضية الى 2050 .

وأشار عضو شعبة الذهب ، الى أن الشق الثاني أنه عندما قام البنك الفيدرالي برفع الفائدة للدولار عزفت الناس عن الاستثمار فى الهب واتجهت الى الدولار ، والفترة الماضية ألمح البنك الفيدرالي بعدم رفع الفائدة مرة أخرى لأنه بدأ يكبح التضخم  ومعنى ذلك ان الناس ستذهب الى الاستثمار فى الذهب فى حالة رفع الفائدة او تقليلها وبالتالي سنرى سعر الأوقية أعلى من 2000 جنيه بكثير  .

وتابع :" المواطنين فى السوق المحلى أيقنت أن الاستثمار فى الذهب افضل بكثير من الاستثمار فى الشهادات الاستثمارية فى البنوك  لأنها رأت ارتفاع الذهب المستمر كل فترة من الفترات وبدأت تتجه الى الاستثمار فى الذهب وسحب أموالها من البنوك  وتغيير اتجاه الاستثمار من شهادات الاستثمار فى البنوك الى الاستثمار فى الذهب والمقارنات تتجه نحو الذهب  ".

ولفت إمبابي ، الى أن الاستثمار فى العقارات مربح  للغاية ولكن جميع المواطنين لم يمتلكوا أموال كثيرة لشراء العقارات والاستثمار فيها الا فئة معينة ، وبالتالي أصحاب الأموال البسيطة تتجه نحو الاستثمار فى الذهب  وهم كثيرون ، وبالتالي  سرعة البيع والشراء والاستثمار فى الذهب اعلى واربح من الاستثمار فى العقارات مما يحدث ضغط كبير جدا على السوق المحلى مما يزيد الطلب على الذهب محلياً ونرى مستويات الـ3000  جنيه أو الـ 4000 جنيه للذهب.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسبب إمام عاشور| خلاف بين الشناوي والأهلي قبل نهائى السوبر بساعات.. تفاصيل

6 آلاف جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة فى أسعار الحديد والأسمنت| اعرف الطن بكام

شيء متوقع .. الأرصاد تعلن خبرا مهما للجميع

خريطة سقوط الأمطار.. وهذا موقف الأرصاد من قرار تعطيل الدراسة اليوم

إمام عاشور «زعلان» .. أسامة حسن يفجّر مفاجأة حول انضمام اللاعب للأهلي

انخفاض كبير يضرب سعر الذهب اليوم في مصر

اليوم.. الإعلان عن نتيجة قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة

تطور مفاجئ|مقابل 75 مليون جنيه.. مهاجم جديد على أبواب الأهلي في يناير

ترشيحاتنا

كيف تتقدم بشكوى لـ جهاز حماية المستهلك.. 7 طرق

مصطفى بكري: الرئيس السيسي لن يقبل استمرار معاناة المواطن

التضامن الاجتماعي تفتح باب التقدم للإشراف على حج الجمعيات الأهلية

رئيس إذاعات وتليفزيونات التعاون الإسلامي يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة العام الجديد

طلب عاجل من حزب الله لمواطني لبنان على الحدود مع فلسطين

أبو عبيدة: وجهنا للاحتلال ضربة القرن.. ولا تبادل للأسرى إلا بوقف الحرب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول السحلب في الشتاء

إزاي تخزن الكرفس لعام كامل.. طازج ومطبوخ

لحظة بلحظة.. مباراة الأهلي وفيوتشر في نهائي السوبر المصري

طريقة تجميد البطاطس طوال السنة

فيديو

شاهد.. أعضاء الأهلي بالجزيرة يحتفلون بثنائية كهربا والشحات

رفع حالة الاستعداد القصوى.. ماذا سيحدث بحالة الطقس الساعات القادمة؟

تشكيل ناري للنادي الأهلي والتغييرات بالجملة| كولر يفاجئ الجميع

عملت 60 علاقة وكنت بخدر السيدات.. اعترافات طبيب نساء روض الفرج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ