عضو شعبة الذهب: حرب غزة تؤثر على الأسعار في مصر

قال سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب ، إن الحرب في غزة أو الاحداث الاقتصادية عالمياً تؤثر بشكل عام ومباشر على ارتفاع اسعار الذهب ، خاصة وان المواطنين يتجهوا الى الملاذات الآمنة وهى الذهب ، وبالتالي يحدث ارتفاع طبيعي للأوقية، مشيرا الى أن الانعكاس فى مصر يكون مضاعف خاصة فى تعاملات الذهب .

وأضاف، إمبابي ، خلال حواره ، مع الإعلامي أحمد مصطفى، ببرنامج "باب العاصمة" المذاع عبر شاشة قناة ten ، أن الخسائر التي يتكبدها صغار التجار وسط تلك الحالة التي تمر بها الأسواق، مشيرا إلى أن ما يحدث يضر بمنظومة صناعة وتجارة الذهب في مصر، وسوف يكبد صغار التجار خسائر كبيرة.

وأوضح عضو شعبة الذهب، أن السوق المحلي يتم السيطرة عليه من قبل مجموعة من المنتفعين، الذين يهدرون مقدرات البلاد، لزيادة المبيعات من خلال إثارة حالة الهلع بين المواطنين، مشيرا الى أن بعض المحال منيت بخسائر نتيجة ارتفاع أسعار الذهب بشكل متتالٍ خلال مدة تتراوح بين عشر دقائق وربع ساعة.

وأشار محمد امبابي ، عضو شعبة الذهب ، الى أن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع إلى مستوى 3150 جنيهًا، في حين استقرت الأوقية عند مستوى 2075 دولارًا، لافتا الى أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3600 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2700 جنيه، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2100 جنيه، وسجل الجنيه الذهب نحو 25200 جنيه.