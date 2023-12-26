مكاسب خيالية للاستثمار في الذهب والبورصة خلال 2023.. فيديو

كشف الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة، أن من وضع جنيها في البورصة ربح 64 جنيها زيادة والذهب عمل 50 جنيهًا والدولار زاد 12 جنيهًا وهذه بالأسعار الرسمية.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن هذا التقييم غير دقيق لوجود أسعار أخرى غير الرسمية.

وأردف الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة، أن المواطن يلجأ للبورصة والذهب والدولار للاستثمار عندما تنخفض قيمة الجنيه.

وحذر من بعض المواقع الإخبارية التي تنشر أسعار العملات في السوق السوداء، قائلا: هذا يضر بالادخار والاستثمار والاقتصاد الوطني.