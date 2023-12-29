ارتفاعات غير مسبوقة وتاريخية في أسعار الذهب

الذهب..قدمت الإعلامية هند النعساني خلال تقديم برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الجمعة.

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب الانخفاضات الكبيرة التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.



سجل سعر الذهب اليوم



سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 3537 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 3095 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2653 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 24750 جنيه.