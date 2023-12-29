أفضل أداء منذ 3 سنوات.. ارتفاع أسعار الذهب العالمية

سجلت أسعار الذهب العالمية، اليوم الجمعة، أفضل أداء سنوي في 3 أعوام، وسط تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة أوائل العام المقبل، فضلًا عن ارتفاع الطلب على الملاذ الآمن في ظل التوترات في الشرق الأوسط واستمرار الحرب في أوكرانيا.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 2069.80 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03:50 بتوقيت جرينتش.

وارتفع 14% حتى الآن هذا العام، ويتجه لتسجيل أكبر مكسب سنوي منذ 2020.

وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 2079.10 دولار للأوقية.

وعززت بيانات أظهرت تباطؤًا في التضخم، التوقعات بأن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة.

ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عوائد.

وهبط مؤشر الدولار اليوم، ويتجه لتسجيل أسوأ أداء سنوي في 3 أعوام، ما يعزز جاذبية الذهب لحائزي غيره من العملات.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 23.81 دولار للأوقية، لكنها تتجه إلى إنهاء العام على استقرار لحد كبير.

وصعد البلاتين 0.2% إلى 1002.50 دولار للأوقية، فيما استقر البلاديوم عند 1132.90 دولار، ويتجه المعدنان لتسجيل انخفاض سنوي.

وهوت أسعار البلاديوم 37% خلال العام في أكبر انخفاض سنوي منذ 2008.