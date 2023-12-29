عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أفضل أداء منذ 3 سنوات.. ارتفاع أسعار الذهب العالمية

صدى البلد

سجلت أسعار الذهب العالمية، اليوم الجمعة، أفضل أداء سنوي في 3 أعوام، وسط تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة أوائل العام المقبل، فضلًا عن ارتفاع الطلب على الملاذ الآمن في ظل التوترات في الشرق الأوسط واستمرار الحرب في أوكرانيا.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 2069.80 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03:50 بتوقيت جرينتش.

 وارتفع 14% حتى الآن هذا العام، ويتجه لتسجيل أكبر مكسب سنوي منذ 2020.

وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 2079.10 دولار للأوقية.

وعززت بيانات أظهرت تباطؤًا في التضخم، التوقعات بأن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة.

ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عوائد.

وهبط مؤشر الدولار اليوم، ويتجه لتسجيل أسوأ أداء سنوي في 3 أعوام، ما يعزز جاذبية الذهب لحائزي غيره من العملات.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 23.81 دولار للأوقية، لكنها تتجه إلى إنهاء العام على استقرار لحد كبير.

وصعد البلاتين 0.2% إلى 1002.50 دولار للأوقية، فيما استقر البلاديوم عند 1132.90 دولار، ويتجه المعدنان لتسجيل انخفاض سنوي.

وهوت أسعار البلاديوم 37% خلال العام في أكبر انخفاض سنوي منذ 2008.

احتياطي أسعار الذهب استمرار الحرب ارتفاع الطلب أسعار الذهب العالمية الاحتياطي الاتحادي البنك المركزى الأمريكي البنك المركزي البلاتين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 1000 جنيه.. تراجع أسعار الذهب بعد الارتفاعات المتتالية.. اعرف وصل كام

2000 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب بعد قفزة غير مسبوقة وعيار 21 مفاجأة

2000 جنيه مرة واحدة.. شعبة الذهب توجه تحذيرا عاجلا للمواطنين

خطوبة ابنة مدرب الأهلي إليسيا يانكون إلى رائد أعمال مصري.. من هو؟

الفراخ رخصت.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 29-12-2023

ضربة موجعة لتجار الدولار في السوق

هام لأصحاب المعاشات.. حقيقة الزيادة الجديدة في يناير

خالد الغندور ينتقد لاعبي الأهلي: سبحان الله نفس اللعبة

موضوعات متعلقة

زيلينسكي: الجيش الروسي أطلق ما يقارب 110 صواريخ على الأراضي الأوكرانية الليلة الماضية

تصريحات استفزازية.. وزير المالية الإسرائيلي :سنواصل احتجاز أموال الضرائب الفلسطينية

الأرصاد العراقية تكشف للمواطنين عن تفاصيل طقس الأيام المقبلة

دوي صافرات إنذار في عدة مستوطنات إسرائيلية على الحدود اللبنانية الفلسطينية

كتائب شهداء الأقصى تتصدى للاحتلال الإسرائيلي بمخيم بلاطة في نابلس

الاحتلال الإسرائيلي يعلن توسيع عملياته العسكرية في خان يونس

الأرصاد الفلسطينية تحذر من انخفاض درجات الحرارة الأيام القادمة

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأميرة العنود بنت سعود آل سعود

ترشيحاتنا

رضا عبدالعال: تأجيل الدوري ينقذ موديست من الرحيل عن الأهلي

شاب يرفع دعوى ضد خطيبته أمام محكمة الأسرة.. والسبب غريب

اليوم.. أول انتخابات إلكترونية لنادي مستشاري هيئة قضايا الدولة الرياضي

خبر سار بشأن رسوم السحب النقدي بـ إنستا باي.. وهذا موعد التنفيذ

بث مباشر .. شعائر صلاة الجمعة الأخيرة في 2023 من مسجد الإمام الحسين

زيلينسكي: الجيش الروسي أطلق ما يقارب 110 صواريخ على الأراضي الأوكرانية الليلة الماضية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برج القوس.. خبيرة أبراج تكشف مفاجآت وصدمات في توقعات 2024

فستان فيفي عبده في أحدث جلسة تصوير يثير ضجة| سعره خرافي

طريقة عمل الشكشوكة.. بمذاق لا يقاوم

غادة عبد الرازق تثير الجدل بإطلالتها في أحدث ظهور| شاهد

فيديو

مش هشتغل معاه| رباب ممتاز تعلق على أزمتها مع محمد السبكي .. خاص

عمرو دياب يشعل حفله الغنائي بأغنية قمرين فى السعودية |فيديو

الجمهور بيحب المشاهد الساخنة|تصريح مثير لـ إيناس الدغيدي حول شهرة الفنانين..فيديو

بعد ظهوره لأول مرة..أحمد رزق: ابني ليس لديه ميول فنية حتى الآن|خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الخيال بات حقيقة.. طائرات الجو تنافس الـ "Taxi" قريبا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

اﻟﻤﺰﻳﺪ