توك شو.. خبر سار من الأرصاد وارتفاع غير مسبوق لأسعار الذهب

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار الهامة نرصد أبرزها فى التقرير التالى:

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية، أخبار كثيرة بشأن الأحوال الجوية، بسبب موجة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تعرضت لها البلاد خلال الأيام الماضية، والأمطار والرياح التي أثرت على الجميع.

أكد أمير رزق عضو شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن سلعة الذهب مرتبطة بالعرض والطلب، وأن أسعار الذهب تتحرك بالإقبال عليه.

الذهب..قدمت الإعلامية هند النعساني خلال تقديم برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الجمعة.

الدولار..استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة "صدى البلد" من تقديم هند النعساني ويرأس تحريره أحمد حمدي، اليوم الجمعة، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة.

سايلو فودز.. أكد أحمد أبو علي، الباحث الاقتصادي، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الصناعة بشكل عام، لافتًا إلى أن قطاع الصناعات الغذائية يعد من أبرز القطاعات التي حظيت باهتمامًا كبيرًا من الدولة.

قال المهندس خالد نصر، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بـ الدقهلية، إن المحافظة تعرضت لموجة شديدة من الأمطار، حيث تم تعطيل الدراسة على إثرها.

قدّمت الإعلامية لميس سلامة، تقريرًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة، في القاهرة والمحافظات.

أكد الدكتور فؤاد عودة رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، أن المتحور الجديد jn1 هو متحور جديد من أوميكرون وهو متحور من بيرولا فالفارق بينه وبين بيرولا هو انه لا يسبب أعراض خطيرة، فكل متحورات اوميكرون الخطيرة سريعة بالانتشار ولكنها ليسا خطيرة بالاعراض، فأعراض jn1 اخف من الأنفلونزا

عرضت قناة العربية مصر، تقرير فيديو بعنوان :" "كهربا" يكشف سبب حزنه بعد تسجيله هدفًا في فيوتشر: كان عليا ضغط كبير".

كشف جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام، أنه منذ يوم ٧ أكتوبر حتي اليوم اتخذت مصر مسار للعمل عليه بشكل متواز لـدعم القضية الفلسطينية، فالمسار الأول هو المسار السياسي والدبلوماسي، والمسار الثاني هو المسار الإنساني، والثالث هو المسار الأمني.

ستعرض برنامج «8 الصبح» على قناة «دي إم سي» أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم الجمعة 29-12- 2023.