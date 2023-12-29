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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المنخفض الجوي يغادر أراضي مصر.. خبر سار من الأرصاد لـ المواطنين

أمطار رعدية
أمطار رعدية

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية، أخبار كثيرة بشأن الأحوال الجوية، بسبب موجة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تعرضت لها البلاد خلال الأيام الماضية، والأمطار والرياح التي أثرت على الجميع.

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وأكدت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بـ هيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد خلال الأيام الماضية شهدت حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وكانت هناك أمطار متفاوتة الشدة من مكان لـ آخر.

وأضافت مدير مركز الاستشعار عن بعد بـ هيئة الأرصاد الجوية، خلال تصريحات تلفزيونية، أن البلاد كانت تتأثر بـ منخفض جوي، وهو ما تسبب في حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، والتي بدأت بعواصف وبعد ذلك أمطار ورياح.

المنخفض الجوي يغادر الأراضي المصرية


وأشارت إلي أن المنخفض الجوي يغادر الأراضي المصرية، وأن التأثير أصبح على بلاد الشام، ولذلك اليوم هناك تحسن كبير بالأحوال الجوية، وان الأمطار اليوم لن تؤثر على الأنشطة اليومية، وستكون على المدن المطلة على البحر الأحمر، وسلاسل جبار البحر الأحمر.


ولفتت إلى أن اليوم هناك استقرار كبير وبعض المناطق في القاهرة فقط ما ستتعرض لـ أمطار خفيفة، ولكن بشكل عام هناك استقرار كبير في الأحوال الجوية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم:

 

العظمى الصغرى
القاهرة 22 15
العاصمة الإدارية 23 14
6 أكتوبر 22 13
بنهــــا 22 14
دمنهور 21 14
وادى النطرون 23 13
كفر الشيخ 21 14
المنصورة 22 14
الزقازيق 23 14
شبين الكوم 22 14
طنطا 22 14
دمياط 21 15
بورسعيد 21 15
الإسماعيلية 22 13
السويس 22 14
العريش 21 14
رفح 20 13
رأس سدر 23 14
نخل 21 08
كاترين 15 05
الطور 23 14
طابا 23 15
شرم الشيخ 25 17
الإسكندرية 22 14
العلمين الجديدة 21 13
مطروح 21 13
السلوم 20 12
سيوة 21 11
رأس غارب 24 15
الغردقة 24 15
سفاجا 24 14
مرسى علم 25 16
الشلاتين 25 18
حلايب 23 19
أبو رماد 24 20
رأس حدربة 23 19
الفيوم 22 12
بني سويف 22 11
المنيا 23 10
أسيوط 22 10
سوهاج 23 11
قنا 24 12
الأقصر 25 11
أسوان 25 12
الوادي الجديد 24 12
أبوسمبل 24 12
 


 

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