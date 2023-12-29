محمود كهربا يكشف سبب حزنه بعد تسجيل هدف الأهلي في فيوتشر

عرضت قناة العربية مصر، تقرير فيديو بعنوان :" "كهربا" يكشف سبب حزنه بعد تسجيله هدفًا في فيوتشر: كان عليا ضغط كبير".



وقال محمود كهربا، لاعب النادي الأهلي أن كل يوم لديه تحديا جديدا ويسعى لـ تحقيقه، وأنه لا يريد توجيه رسائل ل، احد وأنه يركز في المباريات لـ تحقيق الأهداف.



وتحدث عن سبب حزنه بعد تسجيله هدفًا في فيوتشر، وقال :" كان عليا ضغط كبير الفترة الماضية، وكنت ألعب ولا أحقق أسجل الأهداف، ولكن في نهائي السوبر سجلت الهدف الأول".



ولفت إلي أن رد فعله بالحزن كان للضغط فقط، وليس لـ شئ آخر، وأنه يسعى في الفترة المقبلة لتقديم الأفضل لـ النادي الأهلي.