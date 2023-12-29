الأشد منذ 5 أعوام.. كيف واجهت الدقهلية موجة الأمطار الغزيرة؟

قال المهندس خالد نصر، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بـ الدقهلية، إن المحافظة تعرضت لموجة شديدة من الأمطار، حيث تم تعطيل الدراسة على إثرها.



وأكد “نصر” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم الجمعة، أن هناك تعاون وثيق بين الوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، أدى إلى سرعة التعامل مع موجة الأمطار ورفع الاستعدادات لها.



وتابع المهندس خالد نصر، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية أنه تم رفع درجة الاستعدادات القصوى وإزالة المياه من الشوارع، لافتًا إلى أن الموجة كانت شديدة للغاية، معقبًا: “4 ساعات من المطر الغزير ودي أكبر كمية مطر شهدتها على مدار 5 أعوام”.