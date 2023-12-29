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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ظاهرتان جويتان|الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم.. وتحذر المواطنين

حالة الطقس
حالة الطقس

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم الجمعة، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

وقالت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، إن اليوم تتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، والذي يعمل على وجود تحسن نسبي في الأحوال الجوية، لافتة إلى أن فرص الأمطار ستكون أقل من اليومين الماضيين.
 

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن اليوم توجد فرص أمطار من خفيفة لمتوسطة على بعض الأماكن من سلاسل جبال البحر الأحمر، وأمطار خفيفة على بعض المناطق في السواحل الشمالية، وبعض الأماكن من سيناء وخليج السويس ومدن القناة، بجانب وجود فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى.
 

طقس اليوم الجمعة

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن العظمى تسجل 22 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، حيث تعتبر درجات الحرارة اليوم أعلى من المعدلات الطبيعية لها، وبالتلي تسود أجواء شتوية ومعتدلة خلال فترة النهار على أغلب مناطق الجمهورية.
 

وأوضحت أنه خلال فترة الليل تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، حيث تسجل العظمى 13 درجة مئوية وتسود أجواء باردة في معظم محافظات الجمهورية، مضيفة إلى أن الاستقرار في الأحوال الجوية يصاحبه وجود ظاهرة الشبورة المائية، والتي متوقع استمرارها على مدار الأيام المقبلة.

الأرصاد الأرصاد الجوية الطقس طقس اليوم هيئة الأرصاد الجوية الشبورة المائية

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