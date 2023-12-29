رئيس الشعب الديمقراطي: مصر صمام الأمن والأمان في الشرق الأوسط

قال خالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديمقراطي، إن الإنتخابات الرئاسية ٢٠٢٣ كانت ملحمة عظيمة خاضها الشعب المصري مثل الملاحم التى خاضها من قبل واثبت أنه امتدادا لحضارة امتددت لسبعة الالف عام .

وأكد فؤاد خلال مداخلة هاتفية لفضائية ، اكسترا نيوز، أن الشعب المصري قد عبر عن حضارته في حاضره كما عبر عن حضارته في السابق، ولذلك عنظما قامت الهيئة الوطنية للانتخابات في عقد الانتخابات وفقا للدستور هي رسالة تعلن للعالم أنها دولة ذات شرعية دستورية وتعتمد على سيادة القانون، مما ادي إلى اثار أولها ان مؤشر مصر الديمقراطية قد ارتفع الى الأول خمسه دول على مستوي العالم من مؤشرات الديمقراطية.

مصر هي صمام الأمن والأمان في الشرق الاوسط

واستطرد رئيس حزب الشعب الديمقراطي، يكفي ان مصر استطاعت ان تعلن انها هي صمام الأمن والأمان في الشرق الاوسط، فمصر هي الدولة الوحيدة التى تجري انتخابات باستخقاقات.