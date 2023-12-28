الحدث الأبرز في 2023| برلماني: الانتخابات الرئاسية كانت رسالة مهمة للداخل والخارج.. فيديو

قال النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الحدث الأبزر كان انتخابات الرئاسة فى مصر، لأنها صاحبها متابعة دولية كبيرة ومشاركة شعبية كانت هي الأكبر فى تاريخ الانتخابات الرئاسية.

وأضاف خلال حواره ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي ام سي”، أن الانتخابات الرئاسية هذا العام كانت رسالة مهمة جدا للداخل والخارج، وهي ان الدولة المصرية قوية ومستقرة فى وسط ظروف محيطة بها كلها عدم استقرار.

وتابع أن مصر كانت الضوء الوحيد الموجود فى هذه المنطقة بممارسة ديمقراطية وحشود أمام اللجان من التاسعة صباحا حتي التاسعة مساء، لافتا إلى أن الانتخابات كانت بها متابعة دولية من منظمات المجتمع المدني أو حقوق الإنسان الدولية والمصرية والعربية، ووسائل الإعلام المختلفة فى دول العالم.