أمطار رعدية غزيرة.. الأرصاد السعودية تحذر من طقس اليوم في هذه المناطق

أفاد المركز الوطني للأرصاد السعودية في تقريره عن حالة الطقس، اليوم الجمعة، بأنه لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق مكة المكرمة ، القصيم، حائل، تبوك ،الحدود الشمالية، الرياض ، الشرقية والأجزاء الشرقية من منطقة المدينة المنورة.

في حين أن الفرصة تتهيأ لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان ، عسير ، الباحة، كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجياً الى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى اكثر من 45 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

ولفت المركز إلى ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي ، وحالة البحر متوسط الموج يصل الى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل الى اكثر من 45 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف تصل الى مترين ونصف على الجزء الشمالي مع السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر متوسط الموج ويصل الى مائج على الجزء الشمالي.