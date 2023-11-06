طلاب جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية في زيارة إلى سايلو فودز

قام خمسون طالب و طالبة بالفرقة الاولي من كلية تكنولوجيا الصناعة و الطاقه برنامج تكنولوجيا التصنيع الغذائي، تحت رعاية الدكتور هبة فاروق سالم رئيس جامعة ٦ أكتوبر التكنولوجية امس الاحد بزيارة مشروع "سايلو فودز" للصناعات الغذائية بمدينة السادات، والذي يعد أحد المشروعات القومية العملاقة التي أقامتها الدولة المصرية في الآونة الأخير.

وتم خلال الزيارة الترحيب بالدكتورة هبة فاروق سالم رئيس جامعة ٦ أكتوبر التكنولوجية، وشباب مصر من طلبة وطالبات الجامعة، كما تم عرض فيلم تسجيلي عن نشأة الشركة و عدد المصانع و خطوط الإنتاج الموجودة بها، و دور شركة سايلو فودز في دعم الاقتصاد المصري و الحد من الاستيراد حيث أنشأت مدينة "سايلو فودز للصناعات الغذائية بمدينة السادات على مساحة 135 فدان بإجمالي طاقة إنتاجية 500 ألف طن سنويًا و تصدر لنحو 13 دولة عربية و افريقية، كواحدة من أكبر مدن الصناعات الغذائية على مستوى الشرق الأوسط.

وقام الطلاب بجولة تفقدية وميدانية لعدد من المصانع داخل المجمع منها مصنع البسكويت، مصنع الحلاوة الطحينية، مصنع المخبوزات، مصنع الروتو، و المعرض الخاص بالشركة الذي يضم جميع المنتجات.