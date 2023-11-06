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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

طلاب جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية في زيارة إلى سايلو فودز

طلاب جامعة ٦ أكتوبر
طلاب جامعة ٦ أكتوبر التكنولوجية في زيارة إلى شركة سايلو فودز

قام خمسون طالب و طالبة بالفرقة الاولي من كلية تكنولوجيا الصناعة و الطاقه برنامج تكنولوجيا التصنيع الغذائي، تحت رعاية الدكتور هبة فاروق سالم رئيس جامعة ٦ أكتوبر التكنولوجية امس الاحد  بزيارة مشروع "سايلو فودز" للصناعات الغذائية بمدينة السادات، والذي يعد أحد المشروعات القومية العملاقة التي أقامتها الدولة المصرية في الآونة الأخير.

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وتم خلال الزيارة الترحيب بالدكتورة هبة فاروق سالم  رئيس جامعة ٦ أكتوبر التكنولوجية، وشباب مصر من طلبة وطالبات الجامعة، كما تم عرض فيلم تسجيلي عن نشأة الشركة و عدد المصانع و خطوط الإنتاج الموجودة بها، و دور شركة سايلو فودز في دعم الاقتصاد المصري و الحد من الاستيراد حيث أنشأت مدينة "سايلو فودز للصناعات الغذائية بمدينة السادات على مساحة 135 فدان بإجمالي طاقة إنتاجية 500 ألف طن سنويًا و تصدر لنحو 13 دولة عربية و افريقية، كواحدة من أكبر مدن الصناعات الغذائية على مستوى الشرق الأوسط.

وقام الطلاب بجولة تفقدية وميدانية لعدد من المصانع داخل المجمع منها مصنع البسكويت، مصنع الحلاوة الطحينية، مصنع المخبوزات، مصنع الروتو، و المعرض الخاص بالشركة الذي يضم جميع المنتجات.

طلاب جامعة ٦ أكتوبر التكنولوجية في زيارة إلى شركة سايلو فودز
طلاب جامعة ٦ أكتوبر التكنولوجية في زيارة إلى شركة سايلو فودز
طلاب جامعة ٦ أكتوبر التكنولوجية في زيارة إلى شركة سايلو فودز
طلاب جامعة ٦ أكتوبر التكنولوجية في زيارة إلى شركة سايلو فودز
طلاب جامعة ٦ أكتوبر التكنولوجية في زيارة إلى شركة سايلو فودز
طلاب جامعة ٦ أكتوبر التكنولوجية في زيارة إلى شركة سايلو فودز
طلاب جامعة ٦ أكتوبر التكنولوجية في زيارة إلى شركة سايلو فودز
طلاب جامعة ٦ أكتوبر التكنولوجية في زيارة إلى شركة سايلو فودز
طلاب جامعة ٦ أكتوبر التكنولوجية في زيارة إلى شركة سايلو فودز
طلاب جامعة ٦ أكتوبر التكنولوجية في زيارة إلى شركة سايلو فودز
جامعة ٦ أكتوبر التكنولوجية كلية تكنولوجيا الصناعة و الطاقة سايلو فودز التصنيع الغذائي المشروعات القومية برنامج تكنولوجيا التصنيع الغذائي Jobs Education

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