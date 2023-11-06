الأعلى للجامعات يوضح تفاصيل اعتماد دليل ضوابط استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعى

أعلن المجلس الأعلى للجامعات اعتماد تعميم الدليل الاسترشادي لضوابط استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، في التعليم العالي، وذلك بمختلف مؤسسات التعليم العالي المصرية.



ومن جانبه قال مصدر بالمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، أنه قد تم الانتهاء من وضع دليل لضوابط استخدام الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي، مؤكدا أن هناك لجنة قد تم تشكيلها من خلال قرار من أمين المجلس الأعلى للجامعات الحكومية.

واضاف أن القرار خاص بوضع ضوابط خاصة باستخدام الباحثين في الجامعات المصرية ، لبرامج الذكاء الاصطناعي من بينها شات جي بي تي.

وأوضح أن اللجنة قد انتهت من وضع الدليل الخاص بضوابط استخدام الذكاء الاصطناعي في الأبحاث العلمية المقدمة وذلك داخل الجامعات المصرية، مشيرا إلى أنه تم التطرق لكيفية مواجهة الجامعات لكافة متغيرات الذكاء الاصطناعي.