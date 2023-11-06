عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم العالي تعلن تفاصيل منحة Chevening للحصول على الماجستير بالمملكة المتحدة

المنح والبعثات
المنح والبعثات

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أن السفارة البريطانية  أفادت بفتح باب التقدم لمنح تشيفننج للعام الأكاديمى  2024/2025 الممولة بالكامل من مكتب الشئون الخارجية والكومنولث والتنمية للحصول على درجة الماجستير لمدة عام واحد فى أى من الجامعات الرائدة فى المملكة المتحدة، وتمنح للقادة البارزين أو الناشئين فى جميع مجالات الدراسة..

واوضحت أنه سيتم التقدم لها عبر الانترنت على الموقع  الالكترونى التالى :

https://www.chevening.org/scholarship/egypt/

 

txt

البحث العلمي تعلن عقد ورشة عمل بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية.. تفاصيل المشاركة

txt

خطوة بخطوة .. التقديم لمبادرة بدايتي لدعم مشروعات التخرج

txt

تفاصيل فتح التقديم للطلاب بالجامعات الخاصة والأهلية في إجازة منتصف العام الدراسي

txt

الاستشعار من البُعد تشارك في افتتاح المنتدى الرابع للعلاقات العربية الصينية لنظام بايدو

txt

المستشفيات الجامعية: تجهيز فرق التأمين الطبي المتنقلة لتقديم الدعم الميداني لمصابي غزة

txt

مجلس بحوث الإلكترونيات يستعرض تحديث الخطة الاستراتيجية لدعم منظومة البحث العلمي

txt

دعم مشروعات التخرج وخدمة الطلاب لتطبيقها .. مبادرات واهتمام غير مسبوق بالبحث العلمي والمراكز البحثية

txt

تعليمات جديدة من التعليم العالي للطلاب الوافدين بالجامعات المصرية

txt

وزير التعليم العالي: المستشفيات الجامعية جاهزة لاستقبال جرحى قطاع غزة

txt

15 نوفمبر.. أخر موعد لقبول الملخصات المشاركة بمؤتمر تقارب تكنولوجيا النانو


واشارت إلى أن الموعد النهائى لاستلام الطلبات: 7 نوفمبر2023 الساعة 12 بتوقيت جرينتش، علمًا بأن الطلبات الواردة بعد هذا التاريخ لن يتم النظر إليها.


بينما للإطلاع على كافة الارشادات عبر الانترنت ، ولمعرفة المزيد حول البرنامج  الرجوع للموقع الإلكتروني الموضح بعد:

https://www.chevening.org


وذلك علما بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل أية نفقات عن هذه المنح.

إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث أعلنت ادارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي التعليم العالي والبـــحث التعليم العالي والبحث العلمي الادارة المركزية للبعثات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ساخراً من العقوبة.. أول رد فعل لـ فتوح بعد قرارات إدارة الزمالك

400 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب بعد بيان البنك المركزي.. وهذا ثمن عيار21

سعر الدولار رسميا الآن بعد ساعات من بيان البنك المركزي بشأن الاحتياطي

أعدوا له مقبرة.. الإعدام شنقا لمتهمين في قضية طبيب الساحل

«جهزوا البطاطين».. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن موعد انخفاض درجات الحرارة والأجواء الشتوية

مدرب كبير| من هو المدير الفني القادم للزمالك؟

ضحك وسخرية.. أول رد فعل من أحمد فتوح على قرار الزمالك عرضه للبيع

إسرائيل خط أحمر.. أمريكا ترسل غواصة نووية مدمرة بالشرق الأوسط وتحذر هذه الدول

موضوعات متعلقة

البحث العلمي تعلن عقد ورشة عمل بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية.. تفاصيل المشاركة

خطوة بخطوة .. التقديم لمبادرة بدايتي لدعم مشروعات التخرج

تفاصيل فتح التقديم للطلاب بالجامعات الخاصة والأهلية في إجازة منتصف العام الدراسي

الاستشعار من البُعد تشارك في افتتاح المنتدى الرابع للعلاقات العربية الصينية لنظام بايدو

المستشفيات الجامعية: تجهيز فرق التأمين الطبي المتنقلة لتقديم الدعم الميداني لمصابي غزة

مجلس بحوث الإلكترونيات يستعرض تحديث الخطة الاستراتيجية لدعم منظومة البحث العلمي

دعم مشروعات التخرج وخدمة الطلاب لتطبيقها .. مبادرات واهتمام غير مسبوق بالبحث العلمي والمراكز البحثية

تعليمات جديدة من التعليم العالي للطلاب الوافدين بالجامعات المصرية

ترشيحاتنا

التنمية المحلية: إزالة 457 بناء مخالف و4583 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية

مستشار أوباما السابق ينصح بايدن بالانسحاب من سباق الرئاسة الأمريكية

تشريعية النواب توافق من حيث المبدأ على تعديلات قانون الطفل

هشام آمنة : إقامة 7065 شادرًا ومعرضًا لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة

الكرة الذهبية ”ساخنة"| فلسطين تصوت إلى محمد صلاح.. وهكذا فاز ميسي بالأصوات العربية

رئيس وزراء بلغاريا من إسرائيل: يجب القضاء على حماس وبنيتها التحتية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ملفت.. ابنة ماجد المصري تخطف الأنظار بهذه الإطلالة| شاهد

فستان شمس الكويتية يثير الجدل على السوشيال ميديا.. شاهد

نوع من الخضروات يخلصك من الزكام فورا

تظهر في العين.. 3 علامات تحذيرية لارتفاع نسبة الكوليسترول

فيديو

150 مليون جنيه إسترليني.. صفقة مهمة في مسيرة محمد صلاح الاحترافية |فيديوجراف

ضرب غزة بقنبلة ذرية.. تعليق وزير بحكومة الاحتلال يثير الجدل| شاهد

منتج ليس مصريا.. الهلال الأحمر يرد على فيديو شحنة بسكوت التمر منتهي الصلاحية

انتقام السماء.. إسرائيل تستخدم ثاني أكبر قنبلة بترسانتها في جباليا فتحترق قاعدة للجيش الأمريكي «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى قلب الموازين العسكرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ