التعليم العالي تعلن تفاصيل منحة Chevening للحصول على الماجستير بالمملكة المتحدة

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أن السفارة البريطانية أفادت بفتح باب التقدم لمنح تشيفننج للعام الأكاديمى 2024/2025 الممولة بالكامل من مكتب الشئون الخارجية والكومنولث والتنمية للحصول على درجة الماجستير لمدة عام واحد فى أى من الجامعات الرائدة فى المملكة المتحدة، وتمنح للقادة البارزين أو الناشئين فى جميع مجالات الدراسة..

واوضحت أنه سيتم التقدم لها عبر الانترنت على الموقع الالكترونى التالى :

https://www.chevening.org/scholarship/egypt/



واشارت إلى أن الموعد النهائى لاستلام الطلبات: 7 نوفمبر2023 الساعة 12 بتوقيت جرينتش، علمًا بأن الطلبات الواردة بعد هذا التاريخ لن يتم النظر إليها.



بينما للإطلاع على كافة الارشادات عبر الانترنت ، ولمعرفة المزيد حول البرنامج الرجوع للموقع الإلكتروني الموضح بعد:

https://www.chevening.org



وذلك علما بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل أية نفقات عن هذه المنح.