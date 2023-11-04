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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

15 نوفمبر.. أخر موعد لقبول الملخصات المشاركة بمؤتمر تقارب تكنولوجيا النانو

أكاديمية البحث العلمي
أكاديمية البحث العلمي

أعلنت أكاديمية البحث العلمى المشاركة في مؤتمر الولايات المتحدة وأفريقيا الثالث لتقارب تكنولوجيا النانو الذى سيعقد خلال الفترة من 14 وحتى  19 يناير 2024 فندق جراند نايل تاور القاهرة‏، بالتعاون مع جامعة تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية ، وسيكون المؤتمر من تنظيم الأكاديمية .

وأوضحت أنه سيركز المؤتمر على العمل في مجال الطاقة المستدامة والبيئة وتغير المناخ والصحة من خلال مشاركة الباحثين والأكاديميين والطلاب والمتخصصين في الصناعة من كل من الولايات المتحدة الأمريكية وأفريقيا .

وللمشاركة فى المؤتمر ستكون التفاصير كالأتى: 
1-  التسجيل للمؤتمر يوم الأحد الأول من  أكتوبر 2023
2- الموعد النهائي لتقديم الملخصات  31 أكتوبر 2023
3- موعد الإعلان عن  قبول الملخصات 15 نوفمبر 2023 
4- الموعد النهائي لتقديم أوراق العمل كاملة 30 نوفمبر 2023
5- الموعد النهائى لإعلان قبول الأوراق العلمية  24 ديسمبر2023
6-رسوم تسجيل مشاركة الطلبه من مصر ستكون 2500 جنيه ،ومن خارج مصر في فاعليات المؤتمر 250 دولار أمريكى
7-رسوم تسجيل مشاركة الحاصلين على درجة الدكتوراه وما بعدها من مصر ستكون 4000 جنيه، ومن خارج مصر 400 دولار أمريكي.

بينما لمزيد من التفاصيل عن المؤتمر وللتسجيل يرجى زيارة الرابط الإلكتروني التالي : 
 https://us-africa.eri.sci.eg/

 

لإستيفاء إستمارة المشاركة يرجي زيارة الرابط الإلكتروني التالي : 
https://us-africa.eri.sci.eg/?page_id=2436

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تفاصيل التقديم لـ"مشروعي بدايتي" 2023/2024 بأكاديمية البحث العلمي

 

وكانت قد أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا تحت رعاية الدكتور محمود محمد صقر رئيس الأكاديمية وفي إطار أعمال قطاع المجالس النوعية – مجلس بحوث المياه والرى عن عقد ورشة عمل بعنوان “دور البحث العلمي والتكنولوجيا في تكيف قطاع المياه في مصر مع التغير المناخى” يوم الخميس 2 نوفمبر 2023 فى الساعة التاسعة و النصف صباحا.

تأتى هذه الورشة ضمن ترتيبات وزارة الموارد المائية والرى لفاعليات أسبوع القاهرة السادس للمياه، وذلك فى إطار حرص مصر على إبراز قضايا المياه والتغيرات المناخية فى كل المحافل الإقليمية والدولية ونتيجة لإستمرار إنبعاث الغازات الدفيئة وزيادة الإحتباس الحرارى، لمزيد من المعلومات يمكنك الدخول على هذا الرابط:
http://www.asrt.sci.eg/all-news/featured-news/workshop-10/

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