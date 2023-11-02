عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

غلق كيان تعليمي وهمي بالإسكندرية

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي

أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارًا بغلق المنشأة المسماة "New Haven Academy " ، والكائن مقرها في (35 ش إسكندر إبراهيم ـ الدور الأول ـ ميامي – محافظة الإسكندرية)، والتي تدعى منح الدارسين دبلومات في (المحاسبة ، إدارة الأعمال ، اللغة الإنجليزية ، الحاسب الآلي)، وذلك بالإضافة إلى منح الدراسين ماجستير إدارة الأعمال المصغر ((Mini MBA.

ووجه الدكتور أيمن عاشور باتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وفقًا لما جاء بتوصيات لجنة الضبطية القضائية، والتي أكدت على مخاطبة اللواء محافظ الإسكندرية لإعمال شأن المحافظة نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ القرار الوزاري بالغلق الإداري، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية حيال هذه المنشأة حال معاودة ممارسة أعمالها مرة أخرى بعد تنفيذ الغلق، وما تراه المحافظة في هذا الشأن.

وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

txt

تفاصيل التقديم لـ"مشروعي بدايتي" 2023/2024 بأكاديمية البحث العلمي

txt

المراكز البحثية: اتباع العديد من السياسات والإجراءات لمواجهة التغيرات المناخية

txt

الاستشعار من البعد: إعداد أطلس خاص بتأثير التغيرات المناخية على الساحل الشمالي بمصر

txt

أخبار التعليم.. رضا حجازي: نبذل جهدنا لمواجهة "التسرب من التعليم" والمجتمع المدني دوره أساسي.. قرار وزاري بتعيين الدفعة الأولى من المبادرة الرئاسية لاختيار 1000 مدير مدرسة| قريبا

txt

إعداد أطلس خاص بتأثير التغيرات المناخية في مصر .. دور مهم للمراكز البحثية وجهود مكثفة لمواجهة التحديات

txt

انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الأول لمركز شبكة مكافحة العدوى لإقليم شمال إفريقيا

txt

صندوق رعاية المبتكرين يفتح باب التسجيل في الدورة الثالثة بالجامعات والمراكز والمعاهد

txt

التعليم العالي: فتح التسجيل بصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ لتأهيل الباحثين لريادة الأعمال

txt

التعليم العالي: لجان الضبطية القضائية تواصل ملاحقة الكيانات الوهمية وتغلق واحدا بالإسكندرية

txt

التعليم العالي: نعمل طوال الأسبوع لملاحقة كيانات وهمية تمنح شهادات مزورة

جاء ذلك في ضوء تقرير قدمه السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة بشأن عمل لجنة الضبطية القضائية، مؤكدًا أن لجنة الضبطية القضائية مستمرة في التصدي للكيانات الوهمية تنفيذًا لتوجيهات السيد الوزير، مطالبًا أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أن لجنة رصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة تواصل عملها على مدار الساعة، وترفع تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالي؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه الكيانات الوهمية، مشيرًا إلى أنه في إطار التنسيق مع وزارة العدل تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المُقبلة.

وأضاف المُتحدث الرسمي أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس)، ويتم تحديثها بشكل مُستمر، ونشرها على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، والموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للاطلاع عليها من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية، وفي حالة الرغبة في التأكد من شرعية أي مؤسسة أكاديمية، يُمكن الرجوع إلى موقع وزارة التعليم العالي وحساباتها

الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي التعليم العالي و أيمن عاشور وزير التعليم العالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المواعيد الجديدة لـ انقطاع الكهرباء رسميًا الآن|جدول الساعات لكل المحافظات بعد تعديلها

800 جنيه|الذهب يحول مساره إلى الانخفاض بعد قفزة جنونية.. وعيار 21 مفاجأة

للتوفير والاستثمار والثراء| شهادات البنك الأهلي بعائد يصل إلى 70%.. الحقها فورًا

معلومات استخباراتية تؤكد مساعدة زعيم كوريا الشمالية لـ حماس.. القصة الكاملة

قرار جديد من كولر ورحيل أوسوريو .. عبد الملك يكشف التفاصيل

الله يقرفك ... إبراهيم فايق يفتح النار على نجم صن داونز : لاعب مؤذي

إنتاج الغاز من بئر باحتياطي 10 تريليونات قدم مكعبة.. إيني تفجر مفاجآت جديدة

نجم الأهلي يغيب رسميًا عن الفريق في كأس العالم للأندية

موضوعات متعلقة

تفاصيل التقديم لـ"مشروعي بدايتي" 2023/2024 بأكاديمية البحث العلمي

المراكز البحثية: اتباع العديد من السياسات والإجراءات لمواجهة التغيرات المناخية

الاستشعار من البعد: إعداد أطلس خاص بتأثير التغيرات المناخية على الساحل الشمالي بمصر

أخبار التعليم.. رضا حجازي: نبذل جهدنا لمواجهة "التسرب من التعليم" والمجتمع المدني دوره أساسي.. قرار وزاري بتعيين الدفعة الأولى من المبادرة الرئاسية لاختيار 1000 مدير مدرسة| قريبا

إعداد أطلس خاص بتأثير التغيرات المناخية في مصر .. دور مهم للمراكز البحثية وجهود مكثفة لمواجهة التحديات

انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الأول لمركز شبكة مكافحة العدوى لإقليم شمال إفريقيا

صندوق رعاية المبتكرين يفتح باب التسجيل في الدورة الثالثة بالجامعات والمراكز والمعاهد

التعليم العالي: فتح التسجيل بصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ لتأهيل الباحثين لريادة الأعمال

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يهنئ الجزائر وبنما بذكرى عيد الثورة ويوم الاستقلال

هل يجوز للمسافر قصر الصلاة أو جمعها قبل مغادرة المنزل.. اعرف الضوابط الشرعية

فتحنا الباب للقطاع الخاص|حجازي يكشف أبرز مشروعات ومحاور خطة الاستثمار في التعليم

وزير الري السابق: 5 دول ستشارك في إنشاء أول صندوق للمناخ في المنطقة

مدبولي يشكر صندوق مصر السيادي لتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة

غزة: استشهاد 195 فلسطينيا خلال قصف إسرائيلي على جباليا لمدة يومين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المقاطعة تنتصر| طرح السلع الأجنبية بخصومات مذهلة والشعب يرفض.. والمنتج المصري نمبر 1

بينها رأس كليوباترا|تفاصيل القبض على عصابة هربت آثارا مصرية بـ3 مليارات جنيه

للتوفير والاستثمار والثراء| شهادات البنك الأهلي بعائد يصل إلى 70%.. الحقها فورًا

معلومات استخباراتية تؤكد مساعدة زعيم كوريا الشمالية لـ حماس.. القصة الكاملة

فيديو

الفلسطينيون يجبرون القوات الإسرائيلية في بيت لحم على العودة للوراء |فيديو

لازم نعمل صيانة لنفسنا زي العربيات.. شيرين رضا تكشف سر جمالها

إسرائيل إرهابية .. نجم أمريكي يتعرض للتشهير بسبب دعمه لـ فلسطين «فيديوجراف»

خناقة انتهت في القسم.. نادين الراسي تتعرض للضرب من شقيقها الأصغر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فتنة بني اسرائيل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الوعي سلاح المصريين ضد المتربصين

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نحن أمام أزمة غير مسبوقة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: شيخ العرب والظاهر بيبرس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لسنا بخير.. ولكن

غادة جابر

غادة جابر تكتب: بيوت السويس يا بيوت مدينتي

هند عصام

هند عصام تكتب: فلسطين أرض برائحة الشهداء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : نصر أكتوبر ملهم لطوفان الأقصى

اﻟﻤﺰﻳﺪ