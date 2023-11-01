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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

المراكز البحثية: اتباع العديد من السياسات والإجراءات لمواجهة التغيرات المناخية

التغيرات المناخية
التغيرات المناخية

تسعى المراكز البحثية إلى دعم قضية مواجهة تحديات التغيرات المناخية بقوة، حيث تسير وفق خطوات بالتعاون مع العديد من الجهات والقطاعات والهيئات. 

 

وقال الدكتور محمد عباس شميس القائم بأعمال رئيس معهد تيودور بلهارس، إن الحكومة المصرية قامت باتباع العديد من السياسات والإجراءات، وذلك لمُواجهة تحدي التغيرات المُناخية، وأيضا التكيف مع تداعياتها، مشيرا إلى أن ذلك انطلاقًا من كونها تهديدات تنموية واقتصادية بالمقام الأول.


وأكد أنه المعهد له دور هام يتمثل في البرنامج البحثي للتغيرات المُناخية من أجل مُواجهة الخطر الصحي والبيئي الناتج عن تأثير الاحتباس الحراري، مشيرا إلى أن ذلك عن طريق تنفيذ المشاريع البحثية الخاصة، وذلك بتأثير التغيرات المُناخية على انتشار الأمراض المعدية، وأيضا غير المعدية، بالإضافة إلى تنظيم الندوات وورش العمل، والقيام باستضافة الخبراء والمتخصصين، وذلك في هذا المجال من أجل التعاون العلمي، وتبادل الخبرات.

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بينما كانت قد قالت شيرين محمد عبدالقادر محرم رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، فوز المعهد بالمركز الأول في فئة المشروعات الكبيرة، وذلك عن مشروع (مباني معهد بحوث الإلكترونيات مباني ذكية خضراء)، مشيرة إلى أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية أظهرت جهود الدولة المصرية لمواجهة التغيرات المناخية والتعامل مع التداعيات المترتبة عليها والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، وذلك باعتبارها مبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية.


وأكدت شيرين على أن معهد بحوث الإلكترونيات عمل جاهدًا خلال العامين الماضيين للتوافق مع أهداف المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وأن تكون مباني المعهد ذكية وخضراء ومستدامة، وكذلك كافة مخرجاته البحثية، موضحة أن المعهد يعمل على زيادة التأثيرات البيئية الإيجابية إلى جانب تقليص أو تخفيف نسبة التأثيرات البيئية السلبية من خلال العديد من الأنشطة منها العمل على الحد من انبعاثات الكربون من خلال استخدام الطاقة النظيفة حيث يمتلك المعهد محطة طاقة كهروضوئية أعلى مبانيه مرتبطة بشبكة الكهرباء مما ساهم في خفض انبعاثات الكربون وتوفير استهلاك الكهرباء، لافتة إلى أنه جار الانتهاء من تركيب المحطة الثانية بقدرة 100 كيلو واط، إلى جانب استخدام كشافات الليد الموفرة للطاقة ومستشعرات الحركة؛ لترشيد استخدام الإنارة في الأماكن غير المستخدمة.

 

وأضافت أن المعهد يستخدم أيضًا نظام إدارة المباني BMS للمراقبة والتحكم في كافة المباني على مدار الساعة؛ للحد من استهلاك الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية للأنظمة كثيفة الاستهلاك، فضلًا عن حرص المعهد على وجود مساحات خضراء لعمل توازن بيئي بصري، مشيرة إلى أنه جار تنفيذ منظومة التحول الرقمي بالمعهد، ومنها ميكنة الدورة المستندية لتصبح دورة رقمية؛ تمهيدًا للتحول الكامل للمستندات الرقمية والتقليل من استهلاك الورق، بالإضافة إلى اهتمام المعهد بتقليل النفايات الإلكترونية، حيث تم إنشاء معمل لتدوير النفايات الإلكترونية؛ بهدف إعادة تدويرها وتقديم الحلول للاستفادة من المكونات الإلكترونية المستخرجة مرة أخرى، والتوعية حول الإدارة المستدامة للنفايات الإلكترونية.

 

وأوضحت أن المعهد يمتلك العديد من المشروعات والمنتجات والنماذج الأولية والتي تخدم العديد من القطاعات منها قطاع الزراعة الذكية وترشيد استهلاك المياه، وقطاع الطاقة الشمسية، والطاقة المتجددة، والمراقبة البيئية، مشيرة لامتلاك المعهد عدد من المشروعات التطبيقية في مجال التقنيات الحديثة والتكنولوجيات البازغة ومنها على سبيل المثال الميتافيرس والتقنيات الداعمة له.

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