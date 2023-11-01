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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. رضا حجازي: نبذل جهدنا لمواجهة "التسرب من التعليم" والمجتمع المدني دوره أساسي.. قرار وزاري بتعيين الدفعة الأولى من المبادرة الرئاسية لاختيار 1000 مدير مدرسة| قريبا

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.


رئيس جامعة كفر الشيخ يسلم شهادة اعتماد برنامج اللغة الإنجليزية بكلية الآداب
 

شهد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم، الأربعاء، تسليم شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لبرنامج اللغة الإنجليزية بكلية الآداب، للدكتور وليد البحيري عميد كلية الآداب، ووكلاء الكلية، وأعضاء هيئة تدريس قسم اللغة الإنجليزية، معرباً عن بالغ سعادته عن حصول.

 

رضا حجازي: نبذل جهدنا لمواجهة "التسرب من التعليم" والمجتمع المدني دوره أساسي


شهد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأربعاء، ورشة عمل نظمتها الوزارة بالتعاون.


فتح باب الالتماسات على النتيجة لطلاب الدراسات العليا بـ حقوق عين شمس
 

أعلنت كلية الحقوق بجامعة عين شمس، فتح باب الالتماسات إلكترونيًا أمام طلاب الدبلومات الدراسات العليا دور أكتوبر لعام 2023، خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 2-11-2023 وحتي يوم الإثنين الموافق 6-11-2023.


بروتوكول جديد لتدريب شباب التعليم الفني وربطهم بسوق العمل.. غدا

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم غدا، الخميس، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وإحدى شركات تنمية مهارات التميز.

 

قرار وزاري بتعيين الدفعة الأولى من المبادرة الرئاسية لاختيار 1000 مدير مدرسة| قريبا
 

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه تم تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تخريج الدفعة الأولى من المبادرة الرئاسية لاختيار 1000 مدير مدرسة. 

 

التعليم العالي: لجان الضبطية القضائية تواصل ملاحقة الكيانات الوهمية وتغلق واحدا بالإسكندرية
 

أصدر الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بغلق المنشأة المسماة أكاديمية Speak up –Suitc GROUP ، والكائن مقرها في “48 شارع سيدي جابر – الدور الأرضي – محافظة الإسكندرية”. 

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