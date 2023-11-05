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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مجلس بحوث الإلكترونيات يستعرض تحديث الخطة الاستراتيجية لدعم منظومة البحث العلمي

معهد بحوث الإلكترونيات
معهد بحوث الإلكترونيات

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية الدور الذي يقوم به معهد بحوث الإلكترونيات في خدمة المجتمع المصري بكافة قطاعاته وتحقيقه لأهداف التنمية المستدامة 2030، مشيدًا بالتطورات والإنجازات التي يشهدها المعهد في الفترة الحالية، والدعم الذي تقدمه مدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات التابعة للمعهد (STPERI) في مجال رعاية شباب الباحثين والمبتكرين ورواد الأعمال والشركات الناشئة.

 

وفي هذا الإطار، عقد مجلس إدارة معهد بحوث الإلكترونيات، برئاسة د. شيرين محمد عبد القادر محرم رئيس المعهد، اجتماعًا بحضور د. ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، وأعضاء المجلس؛ وذلك بمقر المعهد بالنزهة الجديدة.

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في بداية الاجتماع، ثمن المجلس الدعم اللامحدود الذي تقدمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للمعهد للقيام بدوره المنوط برعاية شباب الباحثين والمبتكرين واحتضان أفكارهم والعمل على تنفيذها لخدمة المجتمع، والمساهمة الفعالة في تطوير ودعم مشروعات البحث العلمي.

 

وأشاد الدكتور ياسر رفعت بحرص المعهد على تنفيذ مبادئ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، ودوره في المشاركة في التحالفات الإقليمية لتحقيق التنمية الشاملة، موضحًا أهمية تقديم كافة أوجه الدعم للمعاهد والمركز البحثية، في احتضان أفكار الباحثين والمبتكرين.

 

وخلال فعاليات المجلس، قدمت د. شيرين عبد القادر محرم عرضًا حول الإنجازات التي قام بها المعهد خلال الفترة الماضية، ودوره في تنفيذ مبادئ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي والتي تشمل 7 مبادئ للتنمية الشاملة وهي (الريادة والإبداع، المرجعية الدولية، الاستدامة، المشاركة الفعالة، الاتصال، التخصصات المتداخلة، التكامل).

 

واستعرضت د. شيرين الشهادات والجوائز التي حصل عليها المعهد خلال الفترة الماضية؛ حيث حصل المعهد على شهادة الأيزو 9001:2015، وحصل على المركز الأول في مسابقة (MOSAIC)، والمركز الأول في جائزة مصر للتميز الحكومي، والمركز الأول في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظة القاهرة فئة المشروعات الكبيرة، ووجهت الشكر لكافة منتسبي المعهد على المجهودات المبذولة لإتمام هذا الإنجاز.

 

وأشارت أن المعهد يشهد طفرة في مجال التعاون مع الجامعات والمؤسسات البحثية والعلمية لدعم الجهود المبذولة لتحول الجامعات إلى جامعات الجيل الرابع، حيث تم توقيع العديد من بروتوكولات تعاون مع جامعات ومنها علي سبيل المثال (الإسكندرية، وأسيوط ، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والجامعة البريطانية في مصر وجامعة 6 أكتوبر التكنولوجية،)؛ وذلك للتعاون في مجالات الإبداع والابتكار ودعم القدرات والتأهيل لسوق العمل المحلى والدولي ووظائف المستقبل، وفي هذا الاطار تم الإعلان عن منح تدريبية لحديثي التخرج في مجال الإلكترونيات الدقيقة و جاري الإعلان عن منحة للانضمام لمدرسة هندسة الموجات الميكروئية. الي جانب دعم فرص الاستثمار في مخرجات البحث العلمي من خلال ورش عمل مشتركة والتشبيك مع الصناعة.

 

وشمل العرض كذلك استعراض لأهداف معهد بحوث الإلكترونيات والتي تتضمن رفع مؤشر البحث العلمي، دعم الابتكار، تعميق التصنيع المحلي والربط بجهات الإنتاج والخدمات، ونقل وتوطين التكنولوجيا والمساهمة في نمو الاقتصاد القومي القائم على المعرفة وبناء القدرات العلمية والفنية الإدارية. وأشارت سيادتها ان استراتيجية معهد بحوث الالكترونيات الجديدة تتماشى مع الأهداف الإستراتيجية للدولة ومع ما تصبو إليه من دفع خطة التنمية للبلاد وتحقيق التنمية المستدامة. حيث تعتمد الإستراتيجية على مسارين المسار الأول يستهدف تهيئة بيئة محفزة وداعمة للتميز والابتكار في البحث العلمي، بما يؤسس لتنمية مجتمعية شاملة وإنتاج معرفة جديدة تحقق ريادة دولية، و يضم المسار الأول ٥ محاور و ٨ مبادرات. والمسار الثاني يستهدف إنتاج المعرفة ونقل وتوطين التكنولوجيا للمساهمة في التنمية الاقتصادية والمجتمعية ويضم ٨ محاور و ١٥ مبادرة. كما تم استعراض الخطة التنفيذية لسنة ٢٠٢٤ -٢٠٢٧ الخطة التشغيلية لسنة ٢٠٢٤ والمستهدف من الأنشطة البحثية والخدمية من كافة اقسام المعهد.

 

كما استعرضت أنشطة مجلس إدارة مدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات، من خلال ثلاث محاور شملت تهيئة بيئة محفزة وداعمة، ومحور التسويق والمشاركة، ومحور دعم الإبداع والابتكار، والخدمات المقدمة للباحثين ورواد الأعمال والشركات الناشئة وعقود تقديم الخدمات والاستشارات الفنية والدعم الوجيستي والاستضافة.

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