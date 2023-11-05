تفاصيل فتح التقديم للطلاب بالجامعات الخاصة والأهلية في إجازة منتصف العام الدراسي

أعلن مصدر مسئول بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، عن إعادة فتح التقديم بالجامعات الخاصة والأهلية للطلاب الجدد الذين تخلفوا عن التقديم من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، وذلك بعد أن تم الانتهاء من امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023، خلال إجازة منتصف العام الدراسي، وذلك وفقاً للأعداد الشاغرة في الكليات.

وقال لـ “صدى البلد” إن هناك اشتراطات وضوابط معلنة من قبل المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية قبل فتح التقديم، موضحا أن أعمال التقدم والالتحاق في الجامعات تتم وفقا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات.

واستقبل الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تشن جي، نائب وزير التعليم الصيني، والوفد المُرافق له؛ لبحث سُبل دعم التعاون فى المجالات العلمية والبحثية والتكنولوجية بين مصر والصين، بحضور الدكتور شريف صالح، القائم بأعمال رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، والدكتور أيمن فريد، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

وفي مستهل اللقاء، أكد الوزير عُمق العلاقات التاريخية بين مصر والصين من خلال مجالات التعاون المُمتدة منذ سنوات طويلة، حيث ظهر ذلك التعاون جليًا في السنوات الأخيرة من خلال التعاون الاستراتيجي والتواصل بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وشي جين بينغ الرئيس الصيني، مشيرًا إلى أهمية تعزيز علاقات التعاون بين الجانبين، بما يدعم التفاهم والتكامل بين مصر والصين كشركاء إستراتيجيين؛ لتحقيق مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي في مصر.

وشدد الدكتور أيمن عاشور على أهمية تعزيز الشراكة في البرامج والمشروعات والأنشطة بين الجانبين، لا سيما في مجال التعليم الفني والتكنولوجي، والاستفادة من الخبرة الصينية في هذا المجال، لافتًا إلى أهمية دعم الشراكة وتبادل الخبرات بين الجامعات المصرية ونظيرتها الصينية، بما يحقق أولويات خطة التنمية المُستدامة للدولة (رؤية مصر 2030).