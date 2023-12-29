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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أعراض صادمة| متحور كورونا الجديد jn1 يثير القلق فى العالم

المتحور الجديد لأأميكرون
المتحور الجديد لأأميكرون جي إن ون

أكد  الدكتور فؤاد عودة رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، أن المتحور الجديد jn1 هو متحور جديد من أوميكرون وهو متحور من بيرولا فالفارق بينه وبين بيرولا هو انه لا يسبب أعراض خطيرة، فكل متحورات اوميكرون الخطيرة سريعة بالانتشار ولكنها ليسا خطيرة بالاعراض، فأعراض jn1 اخف من الأنفلونزا.

أعراض المتحور الجديد جي إن ون 


ولفت عودة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج هذا الصباح، المذاع على فضائية اكسترا نيوز، الى  أن هذا المتحور يأتي بأعراض أوجاع في الزور وسعال مستمر، وهذا ما يميز اعراض هذا المتحور عن الأنفلونزا، مشيرا الى ان أعراض الانفلونزا تظهر من يوم الى أربعة أيام.

وجع فى الزور وسعال شديد ومستمر وجاف

وأشار رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، الى ان أعراض متحور jn1  تظهر اعراضه من يومين إلى 7 أيام وأهم أعراضه وجع في الزور، والسعال المستمر، وتكسير الجسم، والألم في العضلات، وقلة النوم المستمر، وقلة التركيز.

وتابع: متحورات الأميكرون في الفترة الأخيرة لديهم أعراض مثل فقدان الشم للطعام وفقدان حاسة الطعام ولكن اليوم أعراض  jn1 هو السعال المستمر والجاف، وليش شبيه بسعال نزلات البرد.

اوميكرون سعال مستمر الأنفلونزا أعراض المتحور الجديد نزلات البرد متحورات الاميكرون اعراض JN1 المتحور الجديد jn1

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