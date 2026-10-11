وزير الكهرباء يزف بشرى سارة للمواطنين: مصر تستهدف رفع قدرات الطاقة الشمسية على أسطح المنازل إلى 1000 ميجاوات خلال عامين

كشف الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مصر تستهدف إضافة 14 جيجاوات من الطاقة الشمسية إلى الشبكة الكهربائية، مشددًا على أن توطين صناعة الألواح الشمسية يتيح توفيرها محليًا بالجنيه المصري.

وزفّ عصمت، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «الصورة» المذاع على شاشة النهار، بشرى سارة للمواطنين كاشفاً أن مصر تعمل على توفير قروض مُيسّرة للمواطنين لتركيب محطات الطاقة الشمسية بفائدة تبلغ نحو 8%.

وأضاف وزير الكهرباء أن مصر تستهدف رفع قدرات الطاقة الشمسية المركبة على أسطح المنازل إلى 1000 ميجاوات خلال عامين.