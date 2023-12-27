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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس السيسي والملك عبد الله يطالبان العالم بسرعة التحرك لإنقاذ غزة

صدى البلد

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي ، والملك عبدالله الثاني العاهل الأردني ، خلال لقائهما في القاهرة على رفضهما التام لجميع محاولات تصفية القضية الفلسطينية، وللتهجير القسري للأشقاء الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وشدد الملك عبد الله في اللقاء، الذي جرى في قصر الاتحادية، اليوم الأربعاء، على دعم الأردن الثابت لموقف الشقيقة مصر ضد أية محاولات لتهجير أهالي غزة، حسبما نقلت وكالة الأنباء الأردنية.

وجدد الزعيمان تأكيدهما على ضرورة تحرك العالم أجمع للضغط لوقف فوري لإطلاق النار في غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل كاف ومستمر، للتخفيف من الوضع المأساوي ومعاناة الأهل في القطاع.

وأكد الزعيمان أن هناك مسؤولية سياسية وأخلاقية كبيرة تقع على عاتق المجتمع الدولي نحو تنفيذ قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، على النحو الذي يحفظ مصداقية المنظومة الدولية.

وحذرا الملك الأردني و الرئيس المصري من تداعيات استمرار الحرب على غزة، والتي ستجر المنطقة إلى كارثة سيدفع الجميع ثمنها، مشددين على أهمية عدم توسع دائرة الصراع بما يتسبب في زعزعة الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

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الرئيس السيسي والملك عبد الله يطالبان العالم بسرعة التحرك لإنقاذ غزة

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