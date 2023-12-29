سايلو فودز.. ما تريد معرفته عن أكبر مدينة للصناعات الغذائية بمصر|فيديو

سايلو فودز.. أكد أحمد أبو علي، الباحث الاقتصادي، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الصناعة بشكل عام، لافتًا إلى أن قطاع الصناعات الغذائية يعد من أبرز القطاعات التي حظيت باهتمامًا كبيرًا من الدولة.



وأضاف “أبو علي” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم الجمعة، أن قطاع الصناعات الغذائية له العديد من المميزات يأتي على رأسها تحقيق القيمة المضافة والاتجاه نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية، بجانب توفير فرص العمل والقضاء على البطالة.



وأوضح أحمد أبو علي، الباحث الاقتصادي أن المجمعات الصناعية للمنتجات الغذائية مثل سايلو فودز تعمل على إشباع الاحتياج المحلي من المنتجات الغذائية، بجانب توفير العملة الصعبة التي كانت توجه في استيرادها.