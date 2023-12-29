أبرز استعدادات محافظة الغربية لمواجهة الطقس السيئ.. فيديو

تحدث المهندس حمدي شطا، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بـ الغربية، عن أبرز استعدادات المحافظة لمواجهة الطقس السيئ، قائلًا إن الأماكن التي تتجمع فيها المياه تكون مرصودة ومعروفة من قبل؛ لذا يتم تركيز السيارات فيها والتعامل مع الأمطار فور تلقي أي تحذير من هيئة الأرصاد الجوية.



وأضاف “شطا” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم الجمعة، أن هناك تنسيق كامل بين الشركة والوحدات المحلية، ويتم الانتشار في المحافظة فور تلقي البيان، معقبًا أنه تم التعامل بشكل فعال مع الوضع من خلال الاستعدادات المختلفة.



وتابع المهندس حمدي شطا، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية أنهم لديهم حوالي 160 معدة جميعها مستعدة تمامًا لأية طوارئ، لافتًا إلى أنه في حالة مواجهة المواطنين أية مشكلة يمكنهم التواصل عبر الخط الساخن 125.