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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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البسوا تقيل.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة

الطقس
الطقس

قدّمت الإعلامية لميس سلامة، تقريرًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة، في القاهرة والمحافظات.

واستعرض التقرير، المذاع عبر برنامج «صباح البلد»، الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة.

ويتوقع خبراء الهيئة أن يسود البلاد اليوم، طقسا مائلا للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، معتدلا على السواحل الغربية، حارا على جنوب سيناء.

 

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة:


العظمى الصغرى

القاهرة 22 - 15
الإسكندرية 22 - 14
الإسماعيلية 23 - 12
الغردقة 26 -16
أسوان 26 - 13
سوهاج 25 - 11
المنيا 24 - 12

 

درجات الحرارة درجات الحرارة المتوقعة الإعلامية لميس سلامة الطقس الأرصاد الجوية

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