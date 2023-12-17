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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تذبذب قوي يضرب أسعار الذهب عالميا.. وهذه قيمة عيار21 في مصر

صدى البلد

 شهدت أسعار  الذهب تذبذبا كبيرا خلال تداولاته عقب اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي.

وارتفع سعر الذهب عالميا بختام تداولات الأسبوع الماضي، بعد أن انخفض أول الأسبوع الماضي الي أدنى مستوى له في ٣ أسابيع. 

ويقوم البنك الفيدرالي الأمريكي، بتغيير سياسته النقدية وتسبب في دعم كبير للذهب لتعود تداولاته وتستقر فوق المستوى 2000 دولار للأونصة.

 

سعر الذهب عالميا

ارتفع أسعار الذهب  خلال الأسبوع  0.8% ليسجل أعلى مستوى عند 2047 دولار للأونصة وأدنى مستوى في 3 أسابيع عند 1973 دولار للأونصة، قبل أن يغلق تداولات الأسبوع عند 2019 دولار للأونصة.

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تذبذب قوي يضرب أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 الآن 

 

كان  سعر الذهب عالميا انخفض بقوة بداية الأسبوع الماضي، بفعل تقرير الوظائف الأمريكي الذي أظهر ارتفاع الوظائف الجديد بنحو 199 ألف وظيفة.

وفي مصر، شهدت أسعار الذهب هدوءا نسبيا بالرغم من التراجع القوي الذي حدث في سعر الذهب عالميا، ليواصل بذلك هدوءه بعيدا عن التقلبات القوية التي تحدث في السعر العالمي. 

سعر الذهب في مصر 

وفي السوق المحلية، سجل  سعر الجنيه الذهب 23,000 جنيه .

سعر الذهب عيار 18

وصل سعر جرام الذهب بيع 2,464 شراء 2,473

سعر الذهب عيار 21

وصل سعر الذهب عيار 21 إلى بيع 2,875 شراء 2,885

أسعار الذهب اليوم

 

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
أسعار الذهب عيار 24بيع 3,286 شراء 3,297
أسعار الذهب عيار 22بيع 3,012 شراء 3,022
أسعار الذهب عيار 21بيع 2,875 شراء 2,885
أسعار الذهب عيار 18بيع 2,464 شراء 2,473
أسعار الذهب عيار 14بيع 1,917 شراء 1,923
أسعار الذهب عيار 12بيع 1,643 شراء 1,649
الاونصةبيع 102,186 شراء 102,541
سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 23,000 شراء 23,080
الكيلوبيع 3,285,714 شراء 3,297,143

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم الاحد سجل بيع 23,000 شراء 23,080

 

 

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