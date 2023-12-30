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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الجرام بـ1800 جنيه| أسعار الذهب اليوم في مصر.. وعيار 21 غير متوقع

أسعار الذهب
أسعار الذهب

تعد أسعار الذهب معلومة اقتصادية لها أهمية خاصة لدى المواطنين الراغبين فى الاستثمار فالمعدن الأصفر أصبح وعاء ادخاريا آمنا، وسط ارتباك الأسعار العالمية حيث سجل عيار 12 حوالي 1800 جنيها للجرام.

أسعار الذهب اليوم

كما يمثل أسعار الذهب أيضا أهمية  بالنسبة للراغبين في شراء الشبكة لمعرفة  أسعار الذهب خلال التعاملات اليومية  فالمعدن الأصفر يشهد خلال تلك الفترة حالة تخبط حاد الأمر الذي يعد مناسب للشراء.

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أسعار الذهب إلى أين؟.. صعود جديد لـ عيار21 ومفاجآت متوقعة الفترة القادمة

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مفاجأة في أسعار الذهب والدولار.. وتحرك جديد لـ عيار 21 |أخبار تهمك

فيما بلغ متوسط أسعار الذهب اليوم السبت بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية كما يلي :-

عيار 24 بيع 3,589 شراء 3,623 جنيها.
عيار 22 بيع 3,290 شراء 3,321 جنيها.
عيار 21 بيع 3,140 شراء 3,170 جنيها.
عيار 18 بيع 2,691 شراء 2,717 جنيها.
عيار 14 بيع 2,093 شراء 2,113 جنيها.
عيار 12 بيع 1,794 شراء 1800 جنيه.
الاونصة بيع 111,605 شراء 112,671 جنيها.
الجنيه الذهب بيع 25,120 شراء 25,360 جنيها.
الكيلو بيع 3,588,571 شراء 3,622,857 جنيها.

سعر الذهب بالمصنعية

تختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر بل وتختلف أيضا قيمة المصنعية على حسب المنطقة والمحل حيث تتراوح قيمة المصنعية ما بين  30 و65 جنيهًا  وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا

على المستوى العالمي سجلت أسعار الذهب أفضل أداء سنوي في ثلاثة أعوام، مدعومة بتوقعات بأن يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي تخفيف سياسته النقدية في مارس من العام المقبل.

وارتفع المعدن الأصفر نحو 14 % منذ بداية العام الجاري المتقلب، الذي شهد تحرك الأسعار بين مستويات متدنية بالقرب من 1800 دولار، في وقت سابق من العام وفي أكتوبر، وصعودها إلى مستوى قياسي عند 2135.40 دولار في الرابع من ديسمبر.

ويتجه مؤشر الدولار نحو الانخفاض 2% في عام 2023 كما تحوم العائدات على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بالقرب من أدنى مستوياتها منذ يوليو.

وتراجع الذهب بشكل طفيف في المعاملات الفورية بنسبة 0.09 % عند 2,063.82 دولار للأونصة فيما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب هبطت 0.50 % إلى 2,074.10 دولار للأونصة.

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آي صاغة: 13% ارتفاعًا في أسعار الذهب بالبورصة العالمية خلال 2023

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سعر جرام الذهب اليوم السبت 30-12-2023

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.91 % إلى 23.907 دولار للأونصة، ويبدو أنها ستسجل انخفاضا بنسبة 1% على مدار السنة.

وصعد البلاتين 0.1 % إلى 1003.24 دولار للأونصة بينما هبط البلاديوم 1.5 % إلى 1116.31 دولار ويتجه كلا المعدنين نحو انخفاض سنوي مع تراجع البلاديوم بنحو 38 %، وهو أكبر هبوط له منذ عام 2008.

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