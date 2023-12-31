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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

900 جنيه| تراجع جديد يضرب أسعار الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

الذهب
الذهب

تراجعت أسعار الذهب اليوم في مصر مجددا ، بعدما ارتفع المعدن الأصفر أمس إلى مستويات جديدة، ليهبط سعر الجرام من العيار الأشهر في مصر وهو عيار 21 بنحو 300 جنيه بين أقل سعر اليوم وأعلى سعر له قبل يومين.

تراجع سعر الجنيه الذهب والذي يفضله الكثير للاستثمار بقيمة نحو 900 جنيه من أعلى سعر، ليبدأ اليوم من 25,360 جنيها.

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أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة

قفزة تاريخية

وكان سعر الذهب وصل إلى أعلى قمة 27 ديسمبر الجاري، ووصل سعر الجرام الأشهر عند شراء المشغولات الذهبية وهو عيار 21 إلى 3,350 جنيهًا رسميًا لأول مرة وسجل الجنيه نحو 26400 جنيه إلى 27 ألف جنيه، وذلك في الوقت الذي قفزت فيه أسعار المعدن في بورصة نيويورك، لتسجل مستويات جديدة، لتصل إلى نحو 2,080 دولارا حينها، مع تثبيت سعر الفائدة على الدولار.

الذهب 

سعر الذهب بمصر

وهبط  سعر الجنيه الذهب في مصر، بشكل ملحوظ فهو الذي يقبل عليه الكثيرون للاستثمار أو للبيع للحصول على أمواله والاستفادة بها، ويرغب الكثيرون في متابعة سعره يومياً سواء للبيع أو الشراء بدون مصنعية.

وتراجع سعر الجنيه الذي يزن 8 جرامات من عيار 24،  ليبدأ من نحو  25,360 جنيها للبيع بعد 26,300 جنيها للشراء بفارق نحو 900 جنيه.

سعر الذهب عيار 18 اليوم 

وشهد سعر جرام الذهب اليوم في مصر من عيار 18 تراجعا جديدا ليبدأ اليوم من  2,691 جنيها  بعد 2,829 جنيها، وهو ما يبحث عنه الكثير لشراء لعض أنواع المشغولات.

وعن سعر هذا العيار فهو بدون أي مصنعية او ضريبة أو دمغة ، ويعد من الأعيرة الشهيرة والمنتشرة جدا لشراء المشغولات الذهبية عند الزواج.

سعر الذهب الآن في مصر 

في السطور التالية، يقدم موقع صدى البلد تقرير مفصل عن أسعار الذهب بمختلف أعيرته بدون أي مصنعية: 

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الأحد في مصر: 3,623  جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الأحد  : 3,170 جنيهًا للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم الأحد : 2,717 جنيهًا.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم  الأحد عيار 14 للشراء: 2,113 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الأحد عيار 24 للبيع: 25,120 جنيها.

الذهب 

سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية

ويكون سعر جرام مصنعية الذهب على الجرام بنسبة كبيرة بدءا من 80 وحتى 150 جنيها ، وقد تبدأ من 6% من سعر الجرام او يزيد لدى بعض التجار عند شراء المشغولات الذهبية.

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