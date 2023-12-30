1000 جنيه دفعة واحدة|تراجع أسعار الذهب بمحلات الصاغة..وهذا ثمن عيار 21 الآن

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر تراجعا من أعلى سعر بشكل غير مسبوق لأول مرة، بعد أن وصلت إلى أعلى قمة في تاريخها بمحلات الصاغة.

تراجع سعر العيار الأشهر في مصر وهو عيار 21 بنحو 215 جنيها كفراق بن أقل سعر اليوم للبيع وأعلى سعر للشراء ، كما هبط سعر الجنيه الذهب بقيمة نحو 1000 جنيه من أعلى سعر.

وكان سعر الذهب وصل إلى أعلى قمة 27 ديسمبر الجاري، ووصل سعر الجرام الأشهر عند شراء المشغولات الذهبية وهو عيار 21 إلى 3,350 جنيهًا رسميًا لأول مرة، وذلك في الوقت الذي قفزت فيه أسعار المعدن في بورصة نيويورك، لتسجل مستويات جديدة، لتصل إلى نحو 2,080 دولارا، مع تثبيت سعر الفائدة على الدولار.

الذهب

1000 جنيه

وهبط سعر الجنيه الذهب في مصر، بشكل ملحوظ فهو الذي يقبل عليه الكثيرون للاستثمار أو للبيع للحصول على أمواله والاستفادة بها، ويرغب الكثيرون في متابعة سعره يومياً سواء للبيع أو الشراء بدون مصنعية.

وتراجع سعر الجنيه الذي يزن 8 جرامات من عيار 24، ليبدأ من نحو 25,480 جنيها للبيع بعد 26,500 جنيها للشراء بفارق نحو 1000 جنيه، وهو أعلى سعر يصل إليه خلال التعاملات في مصر.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

وشهد سعر جرام الذهب اليوم في مصر من عيار 18 تراجعا جديدا ليبدأ اليوم من 2,631 جنيها بعد 2,829 جنيها، وهو ما يبحث عنه الكثير لشراء لعض أنواع المشغولات.

وعن سعر هذا العيار فهو بدون أي مصنعية او ضريبة أو دمغة ، ويعد من الأعيرة الشهيرة والمنتشرة جدا لشراء المشغولات الذهبية عند الزواج.

سعر الذهب الآن في مصر

في السطور التالية، يقدم موقع صدى البلد تقرير مفصل عن أسعار الذهب بمختلف أعيرته بدون أي مصنعية:

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم السبت في مصر: 3,640 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم السبت : 3,185 جنيهًا للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم السبت : 2,730 جنيهًا.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم السبت عيار 14 للشراء: 2,123 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم السبت عيار 24 للبيع: 25,080 جنيها.

سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية

ويكون سعر جرام مصنعية الذهب على الجرام بنسبة كبيرة بدءا من 80 وحتى 150 جنيها ، وقد تبدأ من 6^ % من سعر الجرام او يزيد لدى بعض التجار عند شراء المشغولات الذهبية