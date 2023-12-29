الذهب يسجل رقما قياسيا في بداية 2024.. والشعبة تعلن السعر المتوقع

تتصدر أسعار الذهب خلال الساعات الأخيرة مؤشرات البحث، وذلك بسبب حالة عدم الاستقرار في الأسعار، حيث وصل سعر الذهب اليوم الجمعة لـ جرام الذهب عيار 21، الأكثر شيوعا 3095 جنيها، وقد سجل أمس الخميس سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 3285 جنيها بانخفاض يقترب من الـ 200 جنيه.

وقدمت قناة “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الجمعة.

سجل سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 3537 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 3095 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2653 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 24750 جنيه.

شراء الذهب الآن فرصة

أكد أمير رزق عضو شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن هناك انخفاض بالأسواق لـ خامة الذهب، وذلك بسبب قيام المواطنين بشراء كميات كبيرة من الذهب، وتخزينها، وأن شراء الذهب الآن فرصة لأن الذهب في طريقه للزيادة.

وأضاف عضو شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، خلال تصريحات تلفزيونية، أن سعر جرام الذهب سيصل لـ 3500 جنيه في الربع الأول من عام 2024، وأن هذه التوقعات مبنية على وقائع بالسواق قد تحدث عنها أكثر من مرة وتحققت الزيادة.

وأشار إلى أن هناك ثلاث أشياء تتحكم في أسعار الذهب، أولها الشاشة العالمية وأسعار الذهب في الخارج، وسعر الدولار في السوق الموازية والعرض والطلب، فـ الذهب سلعة مرتبطة بالعرض والطلب، وأن أسعار الذهب تتحرك بالإقبال عليه.

وقد أكد ناجي فرج مستشار وزير التموين لصناعة الذهب، أن الارتفاعات الجديدة في أسعار الذهب كانت بسبب قرار الفيدرالي الأمريكي، بتثبيت أسعار الفائدة.

وأضاف مستشار وزير التموين لصناعة الذهب، خلال تصريحات تلفزيونية، أن هذا القرار جعل سعر الذهب يرتفع من 1950 لـ 2050، أي 100 دولار في ساعات قليلة.

أوضح أن المواطنين ترى في الذهب مخزن قيمة جيد، وأن الذهب زينة وخزينة، والكثير يتوقع ثباتا في الأسعار وسيكون هناك انخفاض في حالة دخول كميات أكبر من خلال المصريين الموجودين في الخارج.

وأشار إلي أن مبادرة صفر جمارك، ستساهم في شكل كبير في زيادة كميات الذهب بمصر، وينتج عنها الانخفاضات، وأن أسعار الذهب تتغير في جميع الدول وليس في مصر.