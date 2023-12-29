يستعرض "صدى البلد" أسعار الذهب في الإمارات العربية المتحدة اليوم الجمعة 29 ديسمبر 2023 وأهم التغيرات التي يتعرض لها سعر الذهب في الإمارات بالدرهم الإماراتي وفقا لموقع gold price today.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة:

وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب بدون مصنعية في الإمارات اليوم الجمعة مقابل الدرهم الإماراتي:

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة للجرام عيار 24 نحو 255.25 درهم.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة للجرام عيار 22 نحو 234 درهم إماراتى.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة للجرام عيار 21 نحو 223.50 درهم إماراتي.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة للجرام عيار 18 نحو 191.50 درهم إماراتي.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة للجرام عيار 14 نحو 149 درهم إماراتى.

أسعار الذهب في الامارات اليوم الجمعة للجرام عيار 12 وصلت نحو 127.50 درهم إماراتى .

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة لـ الأوقية بلغت نحو 7944 درهم إماراتى .

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة لـ الجنيه الذهب بلغت نحو 1788 درهم إماراتي.

عوامل تحدد أسعار الذهب في الإمارات:

تعتبر أسعار الذهب اليوم الإمارات من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب اليوم في دبي ومختلف مدن الإمارات قابلة للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً، وتالياً أهم العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب في الإمارات:

معدل الفائدة الرئيسية: يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنك المركزي إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية.

أسعار النفط عالمياً: عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.

سوق الذهب في دبي

يعدّ سوق الذهب في دبي من أبرز الوجهات السياحية في الإمارات لكونه من أقدم وأجمل الأسواق التراثية في الإمارة بحسب البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويضمّ سوق الذهب في دبي العديد من الخيارات الرائعة ذات الجودة العالية التي ترضي كافة الأذواق، وتتولى حكومة دبي الإشراف على جميع المنتجات لضمان جودتها وأصالتها.