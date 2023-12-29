توقعات قوية | تطور مثير في أسعار الذهب وعيار 21 بمصر

كشف سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب، آخر تطورات أسعار الذهب في السوق المحلي خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن هناك توقعات قوية بأن يصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 4 آلاف جنيه.



وأضاف في تصريحات تلفزيونية لقناة ten، أن أوقية الذهب أصيح سعرها فوق الـ 2000 جنيه بشكل ثابت وبالتالي لن يتحرك السعر للاوقية تحت هذا الرقم ولكن الاسعار ستكون فوق الـ 2000 جنيه، رغم نزول اسعار الذهب الفترة الماضية الى 2050.

وعن أسباب ارتفاع الأسعار، أوضح سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب، أن هناك شقين لارتفاع الاسعار للذهب ، الشق الاول نحن نتحدث عن تحركات عالمية في سوق غير مستقر ، حيث أن أى احداث مثل الحروب يرتفع اسعار الذهب بشكل تلقائي، وبالنسبة للشق الثاني فهو عندما قام البنك الفيدرالى برفع الفائدة للدولار عزفت الناس عن الاستثمار فى الهب واتجهت الى الدولار ، والفترة الماضية ألمح البنك الفيدرالي بعدم رفع الفائدة مرة آخرى لانة بدأ يكبح التضخم ومعنى ذلك ان الناس ستذهب الى الاستثمار فى الذهب فى حالة رفع الفائدة او تقليلها وبالتالي سنرى سعر الاوقية اعلى من 2000 جنيه بكثير .

وأكمل سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب، أن المواطنين فى السوق المحلى أيقنت ان الاستثمار فى الذهب افضل بكثير من الاستثمار فى الشهادات الاستثمارية فى البنوك لانها رأت ارتفاع الذهب المستمر كل فترة من الفترات وبدأت تتجه الى الاستثمار فى الذهب وسحب اموالها من البنوك وتغيير اتجاه الاستثمار من شهادات الاستثمار فى البنوك الى الاستثمار فى الذهب والمقارنات تتجه نحو الذهب ".

وتابع سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب، أن أصحاب الاموال البسيطة تتجه نحو الاستثمار فى الذهب وهم كثيرون، وبالتالي سرعة البيع والشراء والاستثمار فى الذهب اعلى واربح من الاستثمار فى العقارات مما يحدث ضغط كبير جدا على السوق المحلى مما يزيد الطلب على الذهب محلياً ونرى مستويات الـ3000 جنيه أو الـ 4000 جنيه للذهب.



وأشار سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب، إلى أن ما حدث من ارتفاع فى اسعار الذهب منذ ثلاث ايام ماضية لم يحدث فى سوق الذهب المصري طوال تاريخة مع العلم السوق العالمي مستقر فى اسعاره من 2050 دولار الى 2060 دولار.

صعود سعر جرام الذهب الى 3 الف جنيه كان مخيف ومرعب

وأضاف، إمبابي، أن صعود سعر جرام الذهب الى 3 الف جنيه كان مخيف ومرعب للغاية وبدون أى مبرر واصبح يؤرتفع كل يوم بشكل مرعب دون اى اسباب ، مشيرا الى أن الشعبة بدأت تتحرك نجو نشرقائمة اسعار ووقف تام عن نشر الاسعار للذهب التى تزيد كل يوم بدون اى مبرر .

وانهى سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب، أن تجار الذهب فى الصاغة وتجار الجملة والقطاعى اوقفوا التعامل تماما لوقف زيادة الاسعار للذهب بشكل مخيف ووقف البيع والشراء بأسعار غير منطقية غير معروف سبب لها وبدأنا ننصح التجار بعدم التعامل لعدم الخسارة الكبيرة فى حالات الشراء او البيع فى ظل تحرك اسعار الذهب كل يوم بشكل كبيرة دون اى سبب في ظل حالة الجمود للسوق العالمي للذهب.





سعر جرام الذهب اليوم الجمعة



سعر الذهب عيار 24 اليوم بيع 3,486 شراء 3,543

سعر الذهب عيار 22 اليوم بيع 3,195 شراء 3,248

سعر الذهب عيار 21 اليوم بيع 3,050 شراء 3,100

سعر الذهب عيار 18 اليوم بيع 2,614 شراء 2,657

سعر الذهب عيار 14 اليوم بيع 2,033 شراء 2,067

سعر الذهب عيار 12 اليوم بيع 1,743 شراء 1,771

سعر الذهب الاونصة اليوم بيع 108,406 شراء 110,183

سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 24,400 شراء 24,800

سعر كيلو الذهب اليوم بيع 3,485,714 شراء 3,542,857

قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر