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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر| الحق اشتري

سعر الذهب اليوم في
سعر الذهب اليوم في مصر

يبحث عدد كبير من المواطنين، عن أسعار الذهب اليوم السبت في مصر، إذ يعتبر الذهب الملاذ الآمن للاستثمار لدى كثير منهم، وهو مرتبط بالاقتصاد العالمي، ووصلت أسعار الذهب اليوم في مصر إلى مستويات قياسية.

الذهب 

الذهب عيار 21 اليوم السبت في مصر

عيار 21 بيع 3,135 شراء 3,185 جنيها.

الذهب 

سعر الذهب اليوم السبت في مصر

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 3,583 شراء 3,640 جنيها.

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 3,284 شراء 3,337 جنيها.

الذهب عيار 21

عيار 21 بيع 3,135 شراء 3,185 جنيها.

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 2,687 شراء 2,730 جنيها.

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 2,090 شراء 2,123 جنيها.

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 1,791 شراء 1,820 جنيها.

سعر الذهب اليوم في مصر

الاونصة بيع 111,427 شراء 113,204جنيها.
الجنيه الذهب بيع 25,080 شراء 25,480 جنيها.
الكيلو بيع 3,582,857 شراء 3,640,000 جنيها.

الذهب 

سعر الذهب اليوم بالمصنعية

يبحث الكثير عن  سعر الذهب خاصة عند شراء الشبكة، يبدأ سعر المصنعية على الجرام من 6-10% من السعر المجرد، وعند شراء الذهب المستعمل؛ يبدأ سعر مصنعية الجرام من 25 جنيها فيما قد يتراوح بين 80-150 جنيها في بعض محلات الصاغة، أما مصنعية سبائك الذهب، فيتم حسابها بداية من نحو 35 جنيها فيما فوق، والسبائك حتى 100 جرام، وتعامل معاملة المشغولات.

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